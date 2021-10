Bourse : à qui profite la flambée des prix de l'énergie ?

L'Europe fait face à une flambée des prix de l'énergie liée à la forte reprise économique post-covid et à la transition énergétique. (© Adobestock)

L'envolée du prix du gaz interroge sur le déploiement tous azimuts des énergies renouvelables et redonne des couleurs au nucléaire. Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur neuf actions du secteur.

Les prix de l'énergie s'envolent. En deux mois, le cours du pétrole Brent a grimpé de 20%, le prix de marché de l'électricité a été multiplié par près de trois en France et celui du gaz par plus de deux en Europe.

Le tarif réglementé d'Engie a bondi de 13,9% le 1er octobre dernier après des hausses de 8,7% en septembre et 5,3% en août.

Une telle flambée risque de peser sur le pouvoir d'achat des ménages - même si le gouvernement a pris des mesures pour en limiter l'impact - et sur la rentabilité des entreprises.

De quoi freiner la reprise économique et instiller le doute dans la tête des investisseurs. Depuis mi-août, le SBF 120 a ainsi abandonné 4%. Mais ce contexte incertain ne fait pas que des malheureux.

Les valeurs pétrole à la fête

Sans surprise, les groupes qui tirent l'essentiel de leurs revenus du pétrole et du gaz sont les principaux bénéficiaires de cette flambée.

TotalEnergies a vu son cours bondir de 16% en deux mois et les titres des parapétroliers CGG, Technip Energies, TechnipFMC et Vallourec affichent des gains compris entre 5 et 28% sur la période.

Pour d'autres acteurs, les évolutions sont plus contrastées. L'action EDF a grimpé de 9% depuis mi-août, quand celles d'Engie (-3%), Neoen (-1%) et