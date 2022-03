Bourse : 8 types d’ordres complexes à découvrir

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un ordre de bourse est une requête pour l'achat ou la vente d'un (ou plusieurs) titre(s) boursier(s), lesquels peuvent être des actions, des obligations ou des ETF. Les ordres de bourse sont aussi utilisés pour l'achat/vente de produits financiers comme les Certificats, les Turbos, les Warrants ou les Options.

Vous pouvez initier un ordre de bourse par téléphone, bien que, depuis l'arrivée d'Internet les ordres de bourse sont plus souvent effectués en ligne via un ordinateur (ou un smartphone) sur la plateforme d'un courtier bourse. Les types d'ordres les plus couramment utilisés sont les ordres au marché, les ordres à cours limité et les ordres stop.

Pourtant, il existe chez certains courtiers bourse d'autres types d'ordres plus sophistiqués et destinés à une utilisation bien précise. Nous allons vous décrire dans cet article le fonctionnement et l'utilisation d'un panel d'ordres dit « complexes ».

Les ordres GTC (Good-til-canceled)

Par défaut sur les plateformes des courtiers bourse, il est fréquent qu'un ordre de bourse ait une date d'expiration. L'ordre peut être valide pendant la session de Bourse en cours seulement, et il sera alors automatiquement annulé au moment de la fermeture du marché. Pour les marchés OTC ouvert 24h/24, l'ordre pourra n'être actif que pour une durée de 24h. Important : Il n'y a pas de règles précises à ce sujet et cela peut différer d'un courtier à un autre.

Il existe cependant un type d'ordre qui n'expire jamais, il s'agit des ordres GTC (Good-til-canceled). La traduction française de GTC est « bon jusqu'à annulation ». L'ordre restera donc actif indéfiniment, jusqu'à ce qu'il soit exécuté ou annulé par vos soins.

Il est vivement recommandé d'utiliser ce type d'ordre pour les Take Profit et les Stop Loss. Vous pouvez également utiliser les ordres GTC si vous avez un objectif d'achat alors que le marché est encore loin du prix que vous ciblez.

Attention quand même à ne pas oublier des ordres que vous auriez placé il y a longtemps.

Les orders OCO (One Cancels the Other)

Ce type d'ordre a aussi une dénomination anglophone, et sa traduction française est plus qu'explicite quant à la fonctionnalité qu'il propose ; en français : « l'un annule l'autre ». Les OCO sont donc des ordres conditionnels qui regroupent au moins deux ordres (parfois plus), lesquels sont liés l'un à l'autre. Si l'un des deux ordres est exécuté, il annule automatiquement l'autre.

Imaginons que le marché ou l'actif que vous êtes en train d'analyser se trouve dans un « trading range », c'est-à-dire un canal horizontal composé d'un support et d'une résistance dans lequel le marché évolue depuis un certain temps. Vous savez que le marché finira par sortir de cette configuration technique par une cassure du support ou une cassure de la résistance. Puisque les deux scénarios sont possibles, vous décidez de placer un ordre OCO composé d'un achat stop et d'une vente stop. Si l'un des deux scénarios que vous avez anticipés se réalise, l'ordre correspondant au scénario alternatif sera automatiquement annulé.

Les ordres AON

Les ordres AON « All-or-None » sont des ordres qui permettent d'ajouter une condition supplémentaire à l'exécution d'une transaction. Ainsi, soit elle est exécutée dans sa totalité (montant total) ; soit elle est annulée.

Il s'agit d'un type d'ordre particulièrement utile pour effectuer une transaction d'un montant précis et pour laquelle l'investisseur ne souhaite pas obtenir une exécution seulement partielle de l'ordre.

Ce type d'ordre est pertinent lors du passage d'un ordre de bourse dans le cadre d'une opération de couverture de risque (par exemple). L'objectif étant de réduire ou annuler le risque sur une position existante, le trader pourrait préférer l'exécution de la totalité de l'ordre afin de ne pas être obligé de gérer plusieurs positions de couverture de différents montants et prix.

Les ordres IOC

Avec un fonctionnement assez proche des ordres AON mais sur la base d'une condition de temps cette fois-ci, nous retrouvons l'ordre IOC « Immediate-or-Cancel ». L'ordre IOC sera soit exécuté immédiatement ; soit annulé.

Les ordres IOC sont parfaitement adaptés aux traders souhaitant réaliser des opérations court terme, notamment pour les stratégies de trading qui consiste à jouer les effets d'annonces de News.

Les ordres FOK

L'ordre FOK « Fill-or-Kill » est un mix d'un ordre AON et IOC, ce type d'ordre va combiner la condition d'exécution du montant total de la transaction avec la condition d'exécution immédiate. Si vous placez un ordre FOK : soit la totalité de l'ordre est exécuté immédiatement ; soit il sera annulé.

Ce type d'ordre est recommandé pour les opérations de trading très court terme, par exemple avec les stratégies de scalping ou d'arbitrage.

Les ordres Stops Suiveurs complexes

Vous connaissez peut-être les stop suiveurs (ou trailing stop), il s'agit d'un stop loss qui va remonter (ou baisser) automatiquement en suivant la hausse (ou la baisse) du marché, il peut suivre de façon constante et linéaire le prix du marché, avec un écart prédéterminé. Il existe aussi des stops suiveurs qui s'ajustent par palier, par exemple, par palier de 15 points.

Dans la catégorie des ordres complexes, il existe des stops suiveurs beaucoup plus sophistiqués. Au lieu de suivre les mouvements du prix d'un actif, les Stop suiveurs complexes pourront, par exemple :

suivre une moyenne mobile simple (ou exponentielle) ;

s'ajuster sur la base des signaux de retournement de l'indicateur « Parabolique SAR » ;

s'adapter aux changements de volatilité mesurés par l'indicateur ATR (Average True Range).

Si vous avez déjà utilisé un stop suiveur classique, vous savez que le bruit du marché peut rapidement devenir un problème. Effectivement, si l'avantage de l'utilisation d'un stop suiveur est de pouvoir automatiquement réduire les risques associés à une position, au fur et à mesure que le prix évolue dans le bon sens, parce que les hausses et les baisses des prix sur les marchés boursiers ne sont pas en ligne droite, le stop suiveur est aussi très souvent la cause de clôtures prématurées de positions qui auraient pu atteindre leur objectif de Take Profit.

Les ordres Intelligents

Plutôt réservés aux investisseurs institutionnels, bien que disponibles sur certaines plateformes grand public, les ordres dit « intelligents » sont basés sur une technologie d'intelligence artificielle plus ou moins évoluée.

Certains Hedge Funds dépensent des sommes colossales pour le développement d'ordres intelligents ultrasophistiqués, comme c'est le cas pour le trading haute fréquence (HFT) ou les opérations d'arbitrages.

Les ordres intelligents pourront par exemple scanner, en une fraction de secondes, plusieurs places boursières et MTF pour trouver le meilleur prix disponible sur le titre que vous êtes en train d'acheter.

Parmi les ordres intelligents les plus sophistiqués, il existe même des ordres qui vont tenter de prédire si le moment auquel vous souhaitez passer une transaction est le plus opportun, ou s'il ne serait pas préférable d'attendre un afflux de liquidité probable ou une baisse possible du prix.

Les ordres Iceberg

Certaines personnes vont classer les ordres iceberg dans la catégorie des ordres intelligents, nous préférons les mettre à part car ils ne sont pas systématiquement supportés par une technologie d'intelligence artificielle. Le plus couramment, les ordres Iceberg s'exécutent par la simple répétition d'une série d'ordres préprogrammés.

Les ordres iceberg permettent de placer une importante transaction en Bourse, sans pour autant laisser apparaître le montant total dans le carnet d'ordre. Seulement une petite partie du montant total de la transaction est visible par les autres traders.

L'objectif est de ne pas affoler les autres opérateurs surveillants le carnet d'ordre afin de ne pas impacter le prix négativement.

Ainsi, pour une transaction de vente de 1 million d'actions... ce sera une première transaction de 1 000 actions qui sera placée sur le carnet d'ordre. Une fois exécutée, une nouvelle transaction de 1 000 actions sera placée au carnet et ainsi de suite jusqu'à l'exécution du montant total.

Certains ordres Iceberg détermineront un montant aléatoire afin de ne pas être détecté par les autres intervenants. Les ordres Iceberg intégrant une intelligence artificielle vont prendre en compte la liquidité disponible sur le marché pour déterminer le montant optimal et tenter de ne pas se faire détecter par d'autres algorithmes dont l'objectif est de traquer les ordres susceptibles d'impacter la Bourse.