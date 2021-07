Bourse : 7 actions à acheter pour le second semestre selon Portzamparc

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc pour le second semestre 2021. (© Fotolia)

Les analystes du bureau de recherche recommandent l'achat de sept petites valeurs françaises, dont Claranova et Sii.

L'équipe d'analystes de Portzamparc, dirigée par Maxence Dhoury et Nicolas Royot, propose aux investisseurs une sélection de sept entreprises de taille petite et moyenne à privilégier pour le second semestre 2021.

Le bureau de recherche, filiale de BNP Paribas, constate une «sous-performance» depuis le début de l'année des indices de petites et moyennes valeurs («small et mid caps») comparés au CAC 40.

Ce phénomène parait plutôt décevant, alors qu'en sortie de crise les petites sociétés affichent habituellement un parcours boursier supérieur à celui des grandes.

Le retard de performance des indices de valeurs moyennes s'explique en partie par la contre-performance de plusieurs poids lourds de l'indice «Mid 60» : Scor, Rubis, Covivio, ADP. Il vient aussi de l'excellent parcours au premier semestre de plusieurs poids lourds du CAC 40 : LVMH, L'Oreal, BNP Paribas, Kering.

Des petites valeurs en retard sur les grandes

Enfin, le poids croissant de la gestion passive (ETF) dans la performance des indices et son absence des indices de valeurs moyennes contribue au retard du CAC Mid & Small.

Plus largement, les petites valeurs ont souffert depuis trois ans d'une faible collecte dans les fonds spécialisés. Toutefois, le regain de volumes