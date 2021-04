Bourse : 5 étapes pour reconnaître la formation d'une bulle

Régis Yancovici LUXAVIE dirigeant-fondateur https://www.facebook.com/Luxavie-254728045472529/

"La situation actuelle sur de nombreux actifs coche toutes les cases. Mais une bulle peut gonfler de manière exponentielle pendant suffisamment longtemps pour rendre inaudible ceux qui appellent à la prudence et inciter les plus raisonnables à acheter." (Crédit photo : Adobe Stock)

On entend parfois qu'il n'est possible de reconnaitre une bulle qu'une fois qu'elle a éclatée. Ce n'est pas tout à fait exact. Des études, en particulier celle de l'économiste Charles Kindleberger décrivent leurs caractéristiques, facilitant ainsi leur détection. Même si les méthodes ne sont pas parfaites, de précieux enseignements peuvent être tirés.

5 étapes sont généralement rencontrées lors d'un cycle de bulle :

1) Un choc

D'après la théorie, Il s'agit en général d'une innovation majeure ou un changement réglementaire. Dans le cas présent, la pandémie a accéléré un alignement des planètes exceptionnel entre les politiques monétaires et budgétaires toutes deux expansionnistes. Cette situation est sans doute exacerbée par l'incapacité à générer de l'inflation au cours du 21ème siècle. Ainsi, les politiques pro-cycliques peuvent être mise en œuvre afin de garantir un retour rapide à un niveau d'activité proche ou supérieur à celui pré-pandémie.

2) Une boucle

Elle auto-alimentée par le crédit. L'argent à bon marché permet de financer des projets à la rentabilité très faible ou très incertaine. L'esprit des investisseurs est captivé par des perspectives qu'ils estiment nouvelles et durables. Le développement à foison des fonds thématiques, de l'ISR ou des fonds sur les crypto-trucs sont une bonne illustration. Les thématiques sont peut-être nouvelles et alléchantes, mais le fonctionnement des marchés lui n'a pas changé. On ne gagne pas durablement de l'argent avec des évidences. En 2000, ceux qui achetaient France Telecom à plus de 150€ parce que tout monde aurait un abonnement internet avaient raison sur le fond mais tort d'acheter. Le cours est passé à l'orange et vaut maintenant 10€ (non ajusté des dividendes).

3) L'euphorie

Elle aveugle les investisseurs les moins avertis qui prolongent à très long terme les tendances du moment. Sans se rendre compte, ils ne sont plus des investisseurs mais des spéculateurs. Ils ne se soucient plus des fondamentaux. C'est le moment où les investisseurs plus aguerris, qui détectent la bulle, estiment, à tort ou à raison, qu'ils seront en mesure de vendre avant qu'elle n'explose. C'est aussi souvent dans cette phase que les fraudes se font jour et que les premières faillites éclatent malgré un contexte macro-économique favorable. WireCard, Archegos, Greensill sont peut-être la partie émergée de l'iceberg.

4) La Fed

Le plus souvent un changement politique monétaire est l'épingle qui vient éclater la bulle. Le rendement des actifs devenant négatif, les investisseurs à levier sont contraints de les vendre à tous prix pour rembourser. Le cercle vertueux devient un cercle vicieux.

5) Panique

C'est la phase où les investisseurs qui achetaient parce que «ça montait» vendent parce que «ça baisse»

Des bulles en mouvement.

La situation actuelle sur de nombreux actifs coche toutes les cases. Mais une bulle peut gonfler de manière exponentielle pendant suffisamment longtemps pour rendre inaudible ceux qui appellent à la prudence et inciter les plus raisonnables à acheter. Pour notre part, nous recommandons deux choses :

o Aller chercher les poches du marché ayant encore peu profité de la liquidité. Nous pourrions assister à un déplacement de la bulle.

o Se doter d'indicateurs permettant d'anticiper le dégonflement. Car une bulle ne meure jamais de vieillesse. Il y a toujours un coupable. A la manière de Tom Cruise dans Minority Report, à vous de l'arrêter avant que le crime ne soit commis.