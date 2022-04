Bourse : 4 valeurs à vendre avant le second tour de la présidentielle

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Le Cac 40 clôture les cinq derniers jours de Bourse sur une hausse de 0,71% dans un marché animé avec un volume de transactions proche de 4 milliards d'euros. Nos conseils sur 25 valeurs. Nous en recommandons 10 à l'achat, 4 à la vente et 11 sont à conserver.

L'indice vedette de la Bourse de Paris a alterné les séances de hausse et de baisse cette semaine (-0,83% mardi, +1,38% mercredi, +1,36% jeudi, -1,99% vendredi), pour terminer à 6.581,42 points en hausse de 0,71% par rapport à jeudi dernier (la Bourse était fermée vendredi 15 et lundi 18). L'humeur des opérateurs oscillait au rythme des publications d'activité du premier trimestre, souvent excellentes, et des rumeurs d'un risque de resserrement monétaire rapide et strict de la Banque centrale américaine. Le scénario d'une possible victoire de Marine le Pen sur le chef de l'État sortant Emmanuel Macron n'est pas intégré dans les cours.

Dans ce contexte électoral à quelques heures du second tour de la présidentielle, accordez la priorité aux tendances structurantes de long terme comme la numérisation de l'économie et la transition énergétique. Découvrez nos conseils sur 25 valeurs. Nous en recommandons 10 à l'achat, 4 à la vente et 11 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (LVMH, Scor, L'Oréal, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Les conseils sur 25 actions ADP

ADP est revenu au sommet en plus de deux ans, porté par la forte reprise de l’activité. Au cours des trois premiers mois de l’année, le trafic passagers à Paris s’est envolé de 212%. Et, en mars, le