Bourse : 3 actions à acheter malgré leur envolée la semaine passée

Nos conseils sur les tops et les flops du SBF 120. (© DR)

Après un début d'année tonitruant, la cote parisienne s'est affaissée jeudi et vendredi. Dans ce contexte, certaines actions ont largement tiré leur épingle du jeu quand d'autres étaient fortement sanctionnées.

La première semaine de l'année a été mouvementée à la Bourse de Paris.

La progression de 0,93% du CAC 40 sur la période (+0,82% pour le SBF 120) cache en fait une dynamique en deux temps. L'indice phare a gagné 3,12% en trois séances - établissant au passage un nouveau record historique - avant de reculer de 2,13% jeudi et vendredi suite à des déclarations de la banque centrale américaine.

Ces fortes variations boursières se ressentent dans le palmarès du SBF 120.

Six actions de l'indice ont perdu plus de 9% alors que cinq autres gagnaient plus de 10%, dans un mouvement plutôt favorable aux valeurs cycliques.

Carrefour et Renault à la fête

En tête d'affiche, on retrouve CGG (+16,59%) et TechnipFMC (+13,11%) qui ont profité du rebond du prix du pétrole sur fond de crise kazakhe et d'optimisme sur la croissance économique.

Carrefour (+13,97%) a de son côté bénéficié de rumeurs évoquant une possible nouvelle offensive d'Auchan sur son capital.

Renault (+12,08%) a pour sa part été porté par l’annonce de l’extension d’un partenariat avec le fabricant de puces électroniques Qualcomm.

Enfin, les investisseurs ont particulièrement apprécié le projet de rachat de LeasePlan par ALD (+10,66%). L'opération ferait de la filiale de Société Générale un géant de la location