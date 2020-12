Bourse : 21 actions à acheter pour 2021

Comme chaque année, Le Revenu vous propose une sélection de titres pour la rentrée de janvier. En 2020, nos choix se sont révélés payants. (© Fotolia)

La sortie attendue de la crise sanitaire devrait stimuler la prise de risque. Notre sélection de 21 titres pour l'an prochain privilégie des entreprises sensibles à la reprise et des petites valeurs de croissance.

En 2020, la pandémie mondiale de coronavirus aura épargné peu d'entreprises cotées. Seuls les géants de l'Internet américain ont réussi à étendre leur empire et ont vu leurs actions sensiblement progresser.

Désormais, Facebook, Apple, Amazon, Alphabet et Microsoft pèsent ensemble plus de 7.000 milliards de dollars de capitalisation, soit 22% du S&P 500. En revanche, des sociétés dans la banque, le pétrole, l'automobile et le bâtiment ont largement souffert de la baisse d'activité liée au confinement.

Notre sélection bat le CAC 40

Même des secteurs habitués à une croissance régulière ont décroché cette année, dans l'aéronautique, l'immobilier commercial et les services informatiques. Le luxe a lui aussi été touché par l'arrêt quasi complet des flux touristiques.



Ainsi, le CAC 40 a perdu près de 7% depuis un an.

Notre sélection annuelle de «20 valeurs pour 2020» a fait bien mieux, avec une performance positive de 7,3% en moyenne (sans compter les dividendes).

+64% pour First Solar

Parmi les titres conseillés, les plus fortes plus-values ont été réalisées avec First Solar (+64%), Voltalia (+63%), Gold fields (+48%), Alibaba (+35%), Alphabet (+30%), Bastide Le Confort Medical (+30%), Ubisoft (+27%).

Nos plus grandes déceptions concernent des