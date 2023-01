Bourse 2023: la sélection d'actions européennes de Morgan Stanley

La sélection de valeurs européennes de Graham Secker et son équipe. (© Morgna Stanley)

Les stratèges de la prestigieuse banque d'investissement américaine proposent une liste de sociétés jugées encore bon marché.

L'Eurostoxx 50 s'est apprécié de 18% en trois mois tandis que le S&P 500 a progressé de 6% sur la période.

Le stratégiste de Morgan Stanley, Graham Secker et son équipe, salue cette surperformance des actions européennes sur les actions américaines, inédite depuis plus de vingt ans.

Le MSCI Europe rapporté au marché américain est sorti depuis peu de sa tendance baissière en place depuis quinze ans.

Selon la banque américaine, l'ère post-covid marque la fin d'une décennie de stagnation économique pour une croissance nominale (incluant l'inflation) plus forte et plus volatile.

Dans cet environnement, les politiques monétaires seront plus restrictives, les politiques budgétaires seront plus expansionnistes et des valeurs décotées («value») feront jeu égal avec des valeurs de croissance («growth»).

Des actions européennes recherchées

À plus court terme, les principaux moteurs de la bonne orientation des actions européennes sont venus de l'amélioration des indicateurs économiques (IFO), de la baisse des prix du gaz, de la réouverture de la Chine et d'une évolution plus favorable des bénéfices anticipés.

Pourvu que ces tendances ne se retournent pas, les actions européennes seront favorisées par des flux positifs alors que l'exposition des grands investisseurs est encore faible.

Toutefois, une rechute des indicateurs PMI européens, une nouvelle flambée