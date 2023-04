Bourse 2023: investissez dans l'autonomie stratégique de l'Europe

CPR AM lance un nouveau fonds thématique investi dans des sociétés qui participent au renforcement de la souveraineté européenne. (© DR)

La guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, ajoutée à la rivalité économique et militaire entre les États-Unis et la Chine, ont contribué à une prise de conscience des gouvernements européens de leur trop grande dépendance vis à vis de l'étranger.

Ainsi, de nombreux secteurs d'activité sont désormais jugés stratégiques, dans l'industrie, la santé, le numérique, l'énergie, la sécurité alimentaire, la défense.

Consciente de ces enjeux de souveraineté européenne, l'équipe de gestion de CPR Asset Management a lancé le fonds CPR Invest European Strategic Autonomy, investi dans des sociétés européennes qui contribuent à préserver une «Europe libre».

Pour prendre conscience des menaces, l'économiste Bastien Drut rappelle que la balance commerciale de la zone euro est passée d'un excédent de 200 milliards d'euros en 2021 à un déficit qui devrait approcher 300 milliards en 2023.

L'expert souligne également notre dépendance énergétique, avec une facture de gaz multipliée par deux en 2022 à 600 milliards.

Perte de compétitivité

Le prix du gaz en Europe est six fois plus élevé qu'aux États-Unis et celui de l'électricité dépasse de 50%, ce qui pèse sur la compétitivité de nos entreprises.

La dépendance européenne aux semiconducteurs fabriqués en Asie a largement pénalisé l'industrie automobile européenne confrontée depuis deux ans à des ruptures