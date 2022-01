Bourse 2022 : Unicredit prévoit une hausse de 10% des actions européennes

Les stratèges de la banque italienne préfèrent les valeurs de la zone euro. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque italienne anticipent une année encore favorable pour les entreprises et les cours.

Les experts d’Unicredit prévoient un parcours plus chaotique en 2022 et davantage de volatilité sur les marchés. Des incertitudes liées à l’évolution du virus, une inflation encore élevée et la réponse des banques centrales vont alimenter des interrogations.

Mais les actions européennes seront soutenues par de solides croissances bénéficiaires, avec un potentiel estimé proche de 10% en 2022.

Les économistes de la banque prévoient une croissance mondiale de 4,2% freinée par la persistance des goulets d’étranglement et par une inflation plus durable. Ils attendent 3,7% en 2023, alors que les soutiens de politique monétaire et de dépenses publiques devraient diminuer.

En zone euro, la croissance est anticipée à 3,9% en 2022 et 2,9% en 2023. Les profits des entreprises sont attendus en hausse de 12% en 2022 et de 7% en 2023.

Baisse attendue des multiples aux Etats-Unis

Les multiples de valorisation devraient reculer aux États-Unis, mais se stabiliser en Europe.

Parmi les idées fortes mises en avant par les stratèges de l’établissement, les taux à dix ans américains devraient remonter à 2% fin 2022, en incitant les investisseurs à vendre la partie longue de la courbe des taux américains.

L’arrêt des achats d’actifs de la Fed programmé en mars prochain et la dynamique de croissance devraient pousser les rendements obligataires vers le haut.

Les stratèges