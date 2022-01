Bourse 2022 : les prévisions de Deutsche Bank Research

Les prévisions des stratèges de Deutsche Bank Research pour 2022. (© DR)

Les experts de la banque allemande affichent leur optimisme sur les actions. Avec une préférence pour des cycliques européennes.

Les stratèges de Deutsche Bank Research visent pour la fin d'année un indice Stoxx 600 des actions européennes à 550 points, soit un potentiel de hausse de 16% sur le niveau actuel. Le PER estimé à douze mois serait alors à 16,7 contre 15 aujourd'hui.

Leur objectif sur le S&P 500 pour la fin 2022 est à 5.250 points (+15%), correspondant à un multiple des profits estimés à douze mois de 22,8 contre 21 aujourd'hui.

L'indice de la Bourse américaine évolue proche de la borne haute de son canal ascendant en place depuis 85 ans. Il ne l'a franchi que deux fois, à la fin des années 30 et à la fin des années 90.

L'ampleur et la rapidité de la reprise économique après l'arrivée du virus et son impact positif sur les profits des entreprises ont largement alimenté la confiance. Les économistes de Deutsche Bank anticipent une croissance du PIB mondial de 6,2% en 2021, 4,4% en 2022 et 3,7% en 2023.

Encore de la croissance en 2022

De possibles nouvelles vagues de contamination n'effraient pas les économistes de Deutsche Bank Research, alors qu'elles stimuleraient la demande de biens et les dépenses d'investissements.

L'inflation américaine devrait se maintenir à 4,7% en 2021 et 2022 puis redescendre à 2,8% en 2023. En zone euro, elle passerait de 2,6% en 2021 à 3% en 2022 et 1,8% en 2023.

Une première hausse du taux directeur de la Fed est attendue au deuxième