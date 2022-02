Bourse 2022 : la stratégie «Blend» de La Banque Postale AM

Michel Saugné, directeur de la gestion de La Banque Postale Asset Management. (© DR)

Le directeur de la gestion, Michel Saugné, panache («blend») les portefeuilles entre des valeurs décotées et des valeurs de croissance séculaire, selon les courants du marché.

Michel Saugné, directeur de la gestion de La Banque Postale Asset Management, constate un environnement devenu moins favorable aux actifs risqués et une espérance de gain plus limitée dans l'avenir. Les risques sont plus élevés aujourd'hui et la remontée des taux d'intérêt pénalise les actions.

La relation étroite depuis 2009 entre la génération de liquidités par les banques centrales et la performance des actions rend des investisseurs plus nerveux, alors que des bulles de valorisation se sont constituées.

La croissance économique est pourtant là, bien supérieure à la moyenne de ces dix dernières années. Elle devrait même dépasser cette année en zone euro (+4,2%) celle des États-Unis (+3,9%).

Les équipes de LBPAM prévoient néanmoins une nouvelle décélération de la croissance mondiale en 2023, mais une reprise de l'activité en Chine grâce aux injections de liquidités.

Des entreprises en bonne santé

En soutien aux actions, le gérant rappelle l'ampleur de la hausse des profits d'entreprises, qui se retrouvent déjà en Europe à 20% au-dessus de leur niveau de 2019, avant l'arrivée du virus.

Les valorisations des actions se retrouvent ainsi dans la moyenne historique en zone euro, et 10% au-dessus aux États-Unis. Mais le consensus est devenu beaucoup plus prudent sur les perspectives de profits en 2022, avec un rythme de progression attendu à un chiffre.

Après la