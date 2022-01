Bourse 2022 : BofA Securities anticipe la baisse des actions

Les stratèges de BofA Securities prévoient une année 2022 baissière pour les actions. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque américaine vendent des valeurs du Nasdaq cette année. Ils préfèrent des secteurs plus défensifs.

Les stratèges de BofA Securities menés par Michael Hartnett sont «baissiers»sur les actions en 2022. Ils prévoient cette année un «choc sur les taux», après un «choc d'inflation»en 2021 et un «choc de croissance»en 2020.

Les Banques centrales et les États ont été très généreux depuis deux ans, avec 8 milliards de dollars d'achats d'actifs et 15 milliards de dépenses publiques en 2020, plus 5 milliards d'achats d'actifs et 4 milliards de dépenses publiques en 2021. Soit une stimulation globale de 32 milliards, générant une nouvelle demande face à une offre insuffisante, et la hausse des prix.

Selon BofA Securities, l'année 2020 a marqué le point bas séculaire sur les taux d'intérêt et l'inflation, les deux précédents points d'inflexion sur les marchés obligataires datant de 1966 et 1980.

La pandémie a été l'accélérateur du basculement de Wall Street vers Main Street provoqué par la montée des tensions sociales, du passage de la dérégulation à l'interventionnisme, de la globalisation à l'isolationnisme, de la richesse à la santé, du capital au travail, estiment les experts de la banque.

Vers plus de volatilité

La décennie à venir devrait connaitre une hausse tendancielle des matières premières et de la volatilité, une moindre croissance des actions et du crédit. Le prix des actifs financiers est déterminé par l'évolution des taux d'intérêt et