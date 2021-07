Bourse : 20 actions à acheter dans un CAC 40 en apesanteur

Le CAC 40 a gagné plus de 17% au premier semestre. (© Shutterstock)

L'indice parisien a progressé en quasi-ligne droite. Les marchés évoluent dans le meilleur des mondes, entre politiques monétaires toujours exceptionnelles et fort redémarrage économique. Découvrez, en fin d'article, nos conseils sur les 40 actions du CAC 40.

Ces derniers mois ont été pour les investisseurs un long fleuve tranquille, à peine perturbé par quelques remous passagers.

À partir de fin janvier, la volatilité s'est effondrée et le CAC 40 a progressé en quasi-ligne droite. L'indice a ainsi engrangé 17,2% de gains sur l'ensemble du premier semestre, après une baisse de seulement 7,1% en 2020, année pourtant marquée par la pire récession de l'après-Guerre.

Tout début avril, le baromètre parisien a retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire. Puis il a dépassé, le 8 avril, son précédent pic remontant à juin 2007 (6168,15 points). Le record absolu de septembre 2000 à 6922,3 points tient encore, mais il n'est plus qu'à quelques encablures (à peine 4%). Meilleure mesure possible de la «vraie» performance des actions, le CAC 40 dividendes réinvestis (CAC 40 GR) a, lui, dépassé son sommet historique dès mars dernier.

L'inflation, trouble fête

Il y a bien eu quelques alertes. L'affaire Gamestop, symptôme d'une ivresse spéculative chez certains néoboursicoteurs à Wall Street, le krach du bitcoin et de l'ensemble des crypto-actifs, les coups de mou à intervalle régulier sur les actions les plus chères (notamment la high tech américaine), les débuts difficiles de nouvelles recrues de la cote (dont la société Believe sur Euronext Paris)... Tous ces événements ont provoqué des tensions - mais