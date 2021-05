Bourse : 14 actions décotées à acheter maintenant selon UBS

Découvrez la sélection d'actions d'UBS. (© Fotolia)

Les stratèges de la banque suisse valorisent les sociétés à partir de la visibilité de leurs futurs profits et de la rentabilité des fonds propres. Parmi les titres recommandés, on trouve Stellantis, Valeo, Eiffage.

Les valeurs européennes dites décotées («value») ont fait mieux depuis novembre dernier que les valeurs de croissance («growth»). La surperformance atteint 27% selon UBS.

Mais pour les stratèges de la banque, il y a encore du chemin à faire pour revenir au niveau de janvier 2020, alors que la Value a sous-performé le Growth de 40% entre janvier et novembre 2020.

Les expert d'UBS pensent que le retour de la Value à son niveau relatif d'avant la crise sanitaire a du sens. L'investissement dans les valeurs décotées est actuellement justifié par des perspectives de forte reprise des profits, d'importants soutiens publics, l'épargne abondante et l'anticipation d'un regain d'inflation.

La remontée des taux d'intérêt, même modeste, devrait pénaliser des valeurs de croissance, dont les prix dépendent de l'actualisation des futurs cash flows.

Pour identifier des titres décotés, le niveau de PER apporte toutefois peu de visibilité, au regard de la distorsion provoquée par la crise sanitaire et du fort rebond attendu des profits.

Estimer le coût du capital pour chaque entreprise

Afin d'écarter les biais de valorisation liés à un contexte de taux très bas, les équipes d'UBS utilisent le «coût du capital» (COE ou cost of equity) estimé de chaque entreprise, calculé à partir de la prime de risque (plus ou moins élevée selon la visibilité des futurs profits) et de la rentabilité