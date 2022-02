Bourse : 14 actions à acheter après une nouvelle semaine mitigée

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Le CAC 40 a repris un peu de hauteur cette semaine malgré la flambée de l’inflation américaine qui a plombé les cours jeudi et vendredi. Découvrez nos conseils boursiers sur 31 actions.

Après un début de semaine tonique, marqué par un rebond de près de 2,6% en trois séances, l’indice phare parisien est reparti à la baisse jeudi et vendredi.

La publication, jeudi, d’une inflation américaine plus vue depuis 40 ans en janvier, à +7,5% sur un an, a détourné les investisseurs des actifs risqués. Ils craignent une hausse plus rapide que prévu des taux d’intérêt de la banque centrale américaine, la Fed.

Au global, le CAC 40 a tout de même grapillé 0,82% sur cinq jours, reprenant au passage les 7.000 points.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 31 actions. Nous en recommandons 14 à l'achat, 5 à la vente et 12 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (TotalEnergies, L’Oréal, Arcelormittal, Société Générale, Amundi, Legrand, Unibail-RW...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 31 actions Amazon

Le groupe a doublé son résultat net au quatrième trimestre 2021, à 14,3 milliards de dollars. Une performance à relativiser car Amazon a bénéficié d'une plus-value exceptionnelle de 11,8 milliards liée à sa participation dans le spécialiste des véhicules électriques Rivian. Par ailleurs, la hausse des coûts de livraison due aux difficultés d’approvisionnement a pesé sur le résultat d'exploitation. Pour compenser, Amazon a