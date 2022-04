Bourse : 13 valeurs à acheter avant le second tour de l’élection présidentielle

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Dans un marché réduit à quatre séances pour cause de Vendredi saint, l’indice CAC 40 a réussi à se maintenir au-dessus du seuil des 6.500 points, en alternant le chaud et le froid dans d’étroites limites. Le baromètre vedette des actions françaises termine ainsi à 6.589,35 points, en avance de 0,6% par rapport au vendredi de la semaine précédente.

La guerre en Ukraine continue de focaliser l’attention des investisseurs. Après le naufrage du croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe, Moscou menace d'intensifier ses frappes sur Kiev avant une offensive d’ampleur dans l’est du pays.

Dans ces conditions, le second tour de l’élection présidentielle passe au second plan dans la mesure où l’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen paraît – pour le moment – improbable, comme en témoigne le resserrement de l’écart de taux d’intérêt entre les emprunts d’État allemands et français.

Dans le même temps et dans un contexte d’inflation élevée (la hausse des prix en mars a été confirmée à 4,5% par l’Insee), la Banque centrale européenne a décidé de prendre son temps avant d’agir.

La BCE a confirmé jeudi la normalisation en cours de sa politique anti-crise, mais sans se montrer explicite sur un premier relèvement de taux.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 21 valeurs. Nous en recommandons 13 à l'achat, 4 à la vente et 5 sont à conserver. Les actualités les plus marquantes (Carmat, Société générale, etc.) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 22 valeurs Agripower

Un contexte très favorable Achetez

Alstom

Le fabricant de TGV engrange les contrats.