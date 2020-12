Bourse : 13 actions à acheter pour terminer l'année en beauté

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Conforté par la politique accommodante de la réserve fédérale américaine, l'indice parisien a clôturé une sixième semaine de hausse sur les sept dernières. Découvrez, dans ce contexte, les conseils boursiers du Revenu. 13 actions sont à acheter, 6 à conserver et 3 à vendre.

Si le CAC 40 a fini la dernière séance de la semaine dans le rouge (-0,39%), il a néanmoins grapillé 0,43% sur sept jours. L'indice parisien ne perd plus que 7,5% depuis le début de l'année. Il gagne 2,6% sur trois ans et 21% en cinq ans.

Dans ce contexte, notre rédaction recommande 13 actions à acheter, 6 à conserver et 3 à vendre. Les actualités les plus marquantes (Albioma, Crédit Agricole, EDF, Kering, Sanofi, Vivendi, ...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 22 actions Abéo

Au premier semestre de l'exercice clos le 31 mars 2021, le spécialiste des équipements de sports et de loisirs a dévoilé une perte nette de 2,3 millions d'euros, contre un bénéfice de 0,4 million un an plus tôt. La pratique du sport en intérieur, qui représente l'essentiel des activités du groupe, est difficilement compatible avec le respect des gestes barrières. La situation d'Abéo restera difficile en 2021. Vendez

Bio-UV

Freiné par sa division maritime, le spécialiste de la désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolet ne table cependant plus que sur un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros pour l'exercice en cours (35 millions visés précédemment). Il confirme, en revanche, son objectif de marge opérationnelle de 10%,