Bourse : 13 actions à acheter après le rebond du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Porté par l'espoir d'un plan de relance aux États-Unis, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine dans le vert, revenant au-dessus des 4.900 points. Découvrez, dans ce contexte, les conseils du Revenu sur 26 actions.

Cette semaine, la cote parisienne a été marquée par la décision du conseil d'administration d'Engie de céder ses parts dans Suez malgré l'opposition de l'Etat. Pendant ce temps, le CAC 40 poursuit son rebond et a de nouveau les 5.000 points dans le viseur. Dans ce contexte, notre Rédaction recommande 13 actions à l'achat, 10 à conserver et 3 à vendre. Les actualités les plus marquantes (EDF, Engie, Veolia, Suez, STMicroelectronics...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 26 actions Akka

Alors qu'il était tombé à un plancher de sept ans, le titre a rebondi de 38% le 6 octobre dernier. Il se rapproche du prix de l'augmentation de capital privée de 200 millions d'euros lancée à 22,50 euros par action. À l'issue de l'opération, le holding belge CNP, qui évolue dans la galaxie du Groupe Albert Frère, détient 21,4% du capital d'Akka, contre 38,5% pour la famille du PDG-fondateur Maurice Ricci. Très attendue compte tenu de l'endettement élevé induit par le rachat au prix fort du norvégien Data Respons, cette levée de fonds entraîne une dilution de 40%. Vendez

Argan

Au 30 septembre, le groupe contrôlé par la famille Le Lan affichait 106 millions d'euros de revenus locatifs sur neuf mois, en hausse de 59% sur un an. L'objectif annuel est révisé