Bourse : 13 actions à acheter après le léger repli du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Les nouvelles restrictions liées à la crise sanitaire en Europe ont cassé l'élan de la Bourse de Paris qui a fini sur une petite baisse hebdomadaire. Dans ce contexte, nous recommandons 13 actions à l'achat et trois à la vente.

L'indice parisien n'a pas réussi à reprendre les 6.000 points malgré un léger rebond vendredi.

Il abandonne 0,15% sur la semaine et 1,66% sur son record de plus d'un an établi à 6.089 points le 15 mars dernier. L'évolution du virus en Europe continuera à être scrutée de près ces prochaines semaines tout comme les mouvements des taux d'intérêt aux États-Unis.

Dans ce contexte, découvrez les conseils du Revenu sur 23 actions. Nous en recommandons treize à l'achat, trois à la vente et sept à conserver. Les actualités les plus marquantes (BNP Paribas, Casino, FFP, Neoen, Suez-Veolia, Trigano...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 23 actions Altamir

La société de capital-investissement a fait état d'un actif net réévalué (ANR) de 30,90 euros par action au 31 décembre dernier, en hausse de 11,4% hors dividende. C'est un plus-haut historique pour Altamir. En 2020, la crise n'a pas empêché le groupe d'acquérir huit sociétés, pour un total de 105 millions d'euros, et d'en céder six autres, pour 112,8 millions. Un dividende de 1,09 euro par action sera détaché le 25 mai, soit un rendement de 4,5% au cours actuel. La décote sur l'ANR ne se situe qu'à 23%. Mais nous restons à l'achat du titre pour la qualité