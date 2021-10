Bourse : 12 actions à acheter après le léger rebond du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Perturbé par la hausse des prix de l'énergie, le CAC 40 s'est malgré tout un peu redressé cette semaine. Dans cet environnement incertain, découvrez nos conseils boursiers sur 24 actions.

Les marchés boursiers ont été chahutés par l'envolée des prix de l'énergie cette semaine.

Le CAC 40 a tout de même réussi à grappiller 0,65% en cinq jours. Il gagne plus de 18% depuis le début de l'année et 33% en un an.

Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 24 actions. Nous en recommandons 12 à l'achat, 4 à la vente et 8 sont à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Engie, Carrefour, Eutelsat, OVH...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 24 actions CGG

Historiquement très sensible aux variations du prix du pétrole, elle a peu profité du rebond du cours du Brent (+12% depuis mi-juillet). Les perspectives de CGG restent incertaines dans un contexte d’accélération de la transition énergétique. Suite au rebond du titre, nous repassons à vendre. Vendez

Gérard Perrier

Le spécialiste des automatismes et des équipements électriques a redressé ses profits au premier semestre. Son résultat opérationnel courant a atteint 8,8 millions d'euros sur la période, contre 5,3 millions un an auparavant. Les perspectives d'activité sont bien orientées. Le groupe dispose d'une trésorerie mobilisable de 60 millions d'euros, soit 20% de sa capitalisation boursière.