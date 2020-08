Bourse : 11 actions à acheter et 7 à vendre après un calme mois d'août

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Contrairement à d'autres années, les marchés financiers sont restés relativement atones pendant la période estivale. L'indice CAC 40 demeure bloqué dans un couloir 4.800-5.100 points. Dans ce contexte, découvrez nos conseils sur 21 actions. Nous en recommandons 11 à l'achat.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Bouygues, Eurofins, Solutions 30, Suez, Bolloré...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

L'évolution de l'épidémie de coronavirus - qui déterminera en bonne partie la capacité des économies à rebondir - tout comme les prochaines élections américaines, seront cruciales pour les marchés. En conseillant sept actions à la vente cette semaine, Le Revenu demeure prudent même si des opportunités demeurent. La Rédaction recommande ainsi d'acheter 11 titres dont certains poids lourds de la Bourse parisienne.

Akka

Après avoir décroché de 20% le 28 juillet dernier, l'action reste proche d'un plancher en plus de six ans. Les investisseurs avaient alors lourdement sanctionné l'annonce d'une chute de 31,4% des facturations à données comparables au deuxième trimestre et de la prévision d'une perte opérationnelle non chiffrée au premier semestre. Induit notamment par le rachat du norvégien Data Respons pour 366 millions d'euros, l'endettement très élevé d'Akka fait craindre le lancement d'une augmentation de capital ou l'émission de nouveaux emprunts hybrides potentiellement dilutifs. Vendez

Arcelormittal

Trop de