Bourbon Corporation placé en liquidation judiciaire

PARIS (Reuters) - Bourbon Corporation, l'ancienne holding du groupe Bourbon, a été placée en liquidation judiciaire par une décision rendue mercredi par le tribunal de commerce de Marseille, est-il annoncé jeudi dans un communiqué. L'ensemble des actifs et activités de Bourbon avaient déjà été cédés à la Société phocéenne de participations (SPP), une société détenue par un groupe de banques françaises fédérant les créanciers du groupe parapétrolier. Bourbon, lourdement endetté, a été notamment victime de la réduction drastique des investissements de ses clients à la suite de l'effondrement des cours du pétrole en 2014. (Correction: précise que la liquidation concerne l'ancienne holding Bourbon Corporation). (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

Valeurs associées BOURBON CORP. Euronext Paris 0.00%