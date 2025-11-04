 Aller au contenu principal
Botha, de Sequoia Capital, quitte son poste de directeur général
04/11/2025

Roelof Botha quittera son poste d'associé directeur de Sequoia Capital après un peu plus de trois ans dans ses fonctions.

Botha, qui a dirigé les investissements de Sequoia dans Meta Platforms' META.O Instagram, la société de biotechnologie 23andMe ME.O et la société de logiciels MongoDB, avait rejoint la société d'investissement en 2003.

Alfred Lin et Pat Grady, deux vétérans de l'investissement, deviendront les nouveaux gestionnaires de la société, selon une lettre de Botha publiée sur X mardi.

M. Botha assumera un nouveau rôle de conseiller auprès du partenariat et continuera à représenter Sequoia au sein des conseils d'administration des entreprises de son portefeuille.

"Je suis convaincu que l'éthique de Sequoia perdurera et que les nombreux talents de Sequoia s'épanouiront sous la direction de Pat et d'Alfred", a déclaré M. Botha dans sa lettre.

Lin codirige les activités de la société de capital-risque en phase de démarrage depuis 2017 et Grady dirige les activités de Sequoia en phase de croissance depuis 2015.

Sequoia, fondée en 1972, a été un investisseur précoce dans de nombreux grands noms de la technologie, notamment Google, Apple, Cisco et YouTube.

Le financement du capital-risque a connu une hausse en 2025, le financement mondial du capital-risque ayant augmenté de 38 % en glissement annuel pour atteindre 97 milliards de dollars au troisième trimestre.

