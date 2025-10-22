 Aller au contenu principal
Boston Scientific revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de dispositifs cardiaques
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boston Scientific BSX.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, après que le fabricant d'appareils médicaux a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à une forte demande pour ses appareils cardiaques.

La société, qui réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires avec des appareils cardiaques tels que les stimulateurs cardiaques et les stents, a bénéficié de la hausse de la demande d'interventions chirurgicales, ce qui a permis de compenser les inquiétudes plus générales concernant les dépenses de santé.

La semaine dernière, son grand rival Johnson & Johnson

JNJ.N a également fait état d'une hausse de 6,8 % de ses ventes trimestrielles d'appareils médicaux.

La semaine dernière, Boston Scientific a déclaré qu'elle achèterait le reste du capital de la société privée Nalu Medical pour environ 533 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de traitements de la douleur chronique.

Boston Scientific, qui fabrique également des équipements pour les traitements gastro-intestinaux et pulmonaires, prévoit pour 2025 un bénéfice ajusté par action compris entre 3,02 et 3,04 dollars, contre une fourchette précédente de 2,95 à 2,99 dollars.

La société a déclaré le trimestre dernier qu'elle prévoyait un effet de tête tarifaire d'environ 100 millions de dollars pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle s'attendait à 200 millions de dollars auparavant.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre se situe entre 77 et 79 cents, alors que les analystes tablaient sur 76 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, la société basée dans le Massachusetts a enregistré un bénéfice ajusté de 75 cents par action, supérieur aux estimations de 71 cents par action.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 5,07 milliards de dollars, dépassant les attentes de 4,97 milliards de dollars.

L'unité cardiovasculaire de la société a enregistré des ventes trimestrielles de 3,34 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,27 milliards de dollars.

