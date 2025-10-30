 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 218,50
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pluxee abaisse sa prévision de croissance du CA 2026, relève l'objectif de marge d'Ebitda
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:20

Pluxee PLX.PA a abaissé jeudi sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine, le groupe français souhaitant conserver une approche prudente "dans un environnement toujours incertain".

L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo dit anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires total comprise entre 8-10% ("high single-digit") en 2026, contre une prévision précédente de 10-12% ("low double-digit") annoncée en janvier 2024.

La prévision de progression de la marge d’Ebitda récurrent est cependant revue à la hausse et attendue à +100 points de base à taux de change constants en 2026, contre +75 points de base initialement.

Le taux de conversion de trésorerie récurrent est vu supérieur à 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026, contre plus de 75% précédemment.

Le chiffre d’affaires annuel de Pluxee est ressorti à 1,12 milliard d’euros, en hausse organique de 10,6% sur un an, pour un Ebitda récurrent de 410 millions d’euros, en hausse organique de 22,2%.

(Rédigé par Noémie Naudin avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PLUXEE
17,150 EUR Euronext Paris +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank