Pluxee abaisse sa prévision de croissance du CA 2026, relève l'objectif de marge d'Ebitda

Pluxee PLX.PA a abaissé jeudi sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine, le groupe français souhaitant conserver une approche prudente "dans un environnement toujours incertain".

L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo dit anticiper une croissance organique du chiffre d'affaires total comprise entre 8-10% ("high single-digit") en 2026, contre une prévision précédente de 10-12% ("low double-digit") annoncée en janvier 2024.

La prévision de progression de la marge d’Ebitda récurrent est cependant revue à la hausse et attendue à +100 points de base à taux de change constants en 2026, contre +75 points de base initialement.

Le taux de conversion de trésorerie récurrent est vu supérieur à 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026, contre plus de 75% précédemment.

Le chiffre d’affaires annuel de Pluxee est ressorti à 1,12 milliard d’euros, en hausse organique de 10,6% sur un an, pour un Ebitda récurrent de 410 millions d’euros, en hausse organique de 22,2%.

(Rédigé par Noémie Naudin avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)