Boston Scientific progresse après l'acquisition de Bolt Medical

Boston Scientific prévoit de finaliser la transaction au cours du premier semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Sur une base ajustée, Boston s'attend à ce que la transaction soit légèrement dilutive sur le bénéfice par action (BPA) ajusté en 2025, et soit compensée par des économies de coûts internes.

Boston Scientific a initialement développé le concept du système Bolt IVL qui a contribué à la création de Bolt Medical en 2019. Boston Scientific détient une participation d'environ 26 % dans Bolt, de sorte que la transaction consistera en un paiement initial d'environ 443 millions de dollars pour les 74 % non encore détenus et jusqu'à 221 millions de dollars à l'atteinte de certaines étapes réglementaires.

(AOF) - Boston Scientific (+4,87% à 96,47 dollars) affiche une des plus fortes hausses du S&P500 après avoir annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Bolt Medical, le développeur d'une plate-forme laser avancée de lithotripsie intravasculaire (IVL) pour le traitement des maladies coronariennes et artérielles périphériques. "Bolt Medical développe une technologie de nouvelle génération qui est très complémentaire à notre portefeuille existant", souligne Lance Bates, président des thérapies de cardiologie interventionnelle chez Boston Scientific.

