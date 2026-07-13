Bosch lance la production d'échantillons dans sa première usine de semi-conducteurs aux États-Unis

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* Bosch prévoit de lancer la production commerciale dans cette usine dans le courant de l'année

* La technologie au carbure de silicium peut être utilisée dans les centres de données, l'automobile et la défense

* L'équipementier automobile prévoit d'investir jusqu'à 7,5 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2031

par Nora Eckert

Le fabricant allemand de composants automobiles et de puces Bosch ROBSCJ.UL entame la production d'échantillons dans sa première usine américaine de semi-conducteurs, a annoncé lundi l'entreprise, finalisant ainsi un accord de 225 millions de dollars avec le ministère américain du Commerce visant à renforcer la production nationale de puces en carbure de silicium.

Certains constructeurs automobiles et équipementiers ont développé leurs activités de production aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, cherchant ainsi à éviter des droits de douane coûteux et à se prémunir contre les perturbations géopolitiques. La pénurie de puces a provoqué des bouleversements à l’échelle de l’industrie pendant la pandémie de COVID-19, mettant en évidence la forte dépendance du secteur vis-à-vis d’un petit groupe de fournisseurs en Europe et en Asie.

Bosch a racheté en 2023 l’usine de puces de Roseville, en Californie, à TSI Semiconductors et l’a réaménagée, pour un coût total de 2 milliards de dollars, y compris les fonds du ministère du Commerce, et commencera la production commerciale dans le courant de l’année.

Paul Thomas, président-directeur général de Bosch en Amérique du Nord, a déclaré à Reuters que l’Accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada était l’une des raisons pour lesquelles Bosch avait accru ses investissements dans le secteur américain des puces électroniques, les entreprises de ce pays cherchant à mettre en place des chaînes d’approvisionnement nationales plus développées.

“C'était un emplacement vraiment idéal pour nous et nous avons estimé que c'était la bonne décision à prendre”, a déclaré Paul Thomas, soulignant l'importance des semi-conducteurs dans l'impératif de sécurité nationale. Les constructeurs automobiles souhaitent travailler avec des entreprises “capables de continuer à les approvisionner de manière fiable et à proximité”, a-t-il ajouté.

Ce financement de 225 millions de dollars provient du Bureau du programme CHIPS du ministère du Commerce, créé en vertu de la loi CHIPS and Science Act de 2022 afin de développer la production nationale de semi-conducteurs et de réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères.

“L’administration Trump s’engage à développer une chaîne d’approvisionnement sécurisée ici aux États-Unis, qui permettra de poursuivre l’innovation et de conserver un leadership concurrentiel dans les secteurs importants pour la sécurité nationale et économique”, a déclaré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick dans un communiqué.

Contrairement aux puces utilisées pour les systèmes d’infodivertissement embarqués ou les fonctions avancées d’aide à la conduite, les puces en carbure de silicium servent principalement à gérer l’électricité à haute tension. Dans les véhicules électriques, elles permettent de transférer plus efficacement l’énergie de la batterie vers le moteur, réduisant ainsi la chaleur et les pertes d’énergie tout en améliorant l’autonomie et les performances de recharge.

En dehors de l’industrie automobile, ces puces peuvent également être utilisées pour alimenter des centres de données, a précisé Paul Thomas. Certains constructeurs automobiles et équipementiers se tournent davantage vers ce secteur d’activité, en produisant des batteries pour systèmes de stockage d’énergie afin de soutenir l’essor de l’intelligence artificielle.

Si la demande pour ces puces est plus forte dans le secteur des véhicules électriques, dont les ventes ont toutefois marqué le pas, leurs applications dans les véhicules hybrides et le domaine de la défense rendent également cet investissement opportun, a déclaré Paul Thomas.

Bosch prévoit de renforcer ses activités aux États-Unis grâce à des investissements pouvant atteindre 7,5 milliards de dollars d’ici 2031, a-t-il annoncé lundi.