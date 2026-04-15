Borr Drilling perd du terrain après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 260 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de Borr Drilling ( BORR.N ), entrepreneur en pétrole et gaz offshore, ont baissé de 1,8 % avant-Bourse à 5,60 $ après avoir obtenu une augmentation de capital ** La société a annoncé tôt mercredi le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 7 ans à 3,5 % d'un montant de 260 millions de dollars ** La taille de l'offre a été augmentée , passant de 250 millions de dollars; le prix de conversion initial de 8 $ est une prime de 40 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 5,70 $

** BORR a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter 195,2 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 % échéant en 2028 et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,8 milliard de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions de BORR ont augmenté de 41% depuis le début de l'année

** 5 analystes sur 8 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 3 comme un "maintien"; PT médian de 5,60 $, selon les données de LSEG