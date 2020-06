Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Borna Coric positif au coronavirus lors d'un tournoi de tennis Reuters • 22/06/2020 à 11:56









BELGRADE, 22 juin (Reuters) - Le joueur de tennis croate Borna Coric, aligné dans l'Adria Tour, tournée de tennis exhibition organisée en Serbie et en Croatie, a annoncé lundi avoir été diagnostiqué porteur du nouveau coronavirus. Après le Bulgare Grigor Dimitrov, qui a dû déclarer forfait dimanche, Borna Coric est le deuxième joueur contrôlé positif au SARS-CoV-2 dans ce tournoi organisé par le Serbe Novak Djokovic. La finale de la manche croate de la tournée, qui était prévue dimanche à Zadar, a été annulée. "Je veux m'assurer que quiconque ayant été en contact avec moi ces derniers jours soit testé", a déclaré sur Twitter le joueur croate de 23 ans, classé 33e à l'ATP. Dans un communiqué, les organisateurs recommandent à tous ceux qui ont été "en contact étroit" avec lui pendant plus de 10 minutes de s'isoler pendant 14 jours et de contacter leur médecin. Marco Panichi, préparateur physique de Novak Djokovic, a par ailleurs été diagnostiqué positif au coronavirus, selon le quotidien serbe Sportski Zurnal qui cite les services de santé croates. Lors de l'ouverture de l'Adria Tour, à Belgrade, les tribunes étaient bondées et les gestes barrières guère respectées, les joueurs posant ensemble pour des photos par exemple. Sur Twitter, l'Australien Nick Kyrgios a demandé si Novak Djokovic, l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev avaient été testés à la suite de la contamination de Grigor Dimitrov. Les deux cas de contamination de joueurs enregistrés sur l'Adria Tour pourraient susciter des doutes sur la reprise de la saison alors que l'US Open a été confirmé pour la fin août et Roland-Garros pour septembre. (Zoran Milosavljevic avec Sudipto Ganguly à Bombay version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.