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BorgWarner recule après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de ventes ; son chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 15:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de BorgWarner BWA.N reculent d'environ 4% à 53,82 dollars après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le fournisseur de pièces automobiles réduit ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, les ramenant de 14-14,3 milliards de dollars à 14-14,2 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 3,49 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 3,51 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du segment "Turbos et technologies thermiques" recule de 4,5% en glissement annuel

** Le chiffre d'affaires du segment "Drivetrain & Morse Systems" recule de 7,3% en glissement annuel

** BWA relève ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2026 à 5,20-5,35 dollars, contre 5,05-5,30 dollars auparavant; la valeur médiane est légèrement supérieure à l’estimation de 5,25 dollars

** Prévoit un flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2026 compris entre 900 millions et 1,1 milliard de dollars, inchangé

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 1,39 $, dépasse les estimations de 1,25 $

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé d’environ 20% depuis le début de l’année

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