BorgWarner en hausse après que UBS a relevé sa recommandation à « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles BorgWarner BWA.N a progressé de plus de 2 % pour s'établir à 75 dollars en début de séance

** UBS relève la note de BWA de « neutre » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 61 $ à 95 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 29,7 % par rapport au dernier cours de clôture de BWA

** UBS se montre optimiste quant à la demande de cellules turbo de la société, tablant sur une production de 3,6 GW d'ici 2030, avec une contribution de l'ordre de 20 % à 26 % au chiffre d'affaires et au bénéfice

** Selon elle, BWA se lance dans les micro-réseaux et les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les premiers tests sur des onduleurs de 800 VCC ayant donné des résultats positifs

** 11 des 17 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, six la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 70 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 65,9 % depuis le début de l'année