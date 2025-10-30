 Aller au contenu principal
BorgWarner dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la demande de turbocompresseurs et de groupes motopropulseurs
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'équipementier automobile BorgWarner

BWA.N a dépassé les attentes des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par une forte demande pour ses turbocompresseurs et ses groupes motopropulseurs.

Les actions de la société, qui compte Ford F.N et Volkswagen VOWG.DE parmi ses clients, étaient en hausse d'environ 2,5% dans les échanges avant bourse.

Les droits de douane radicaux de l'administration Trump ont d'abord pénalisé les fournisseurs tels que BorgWarner, qui ont eu recours à des mesures de réduction des coûts pour amortir le choc, mais la demande de turbocompresseurs et de groupes motopropulseurs efficaces est restée stable de la part des constructeurs automobiles qui continuent d'augmenter leur production.

La société a également resserré ses prévisions de ventes annuelles, les situant entre 14,1 et 14,3 milliards de dollars, contre 14,0 et 14,4 milliards de dollars précédemment.

Sur une base ajustée, BorgWarner a enregistré un bénéfice par action de 1,24 $ pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport aux estimations de 1,16 $, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires net trimestriel global a augmenté de 4,1 % pour atteindre environ 3,59 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux estimations.

