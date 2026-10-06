BorgWarner bondit après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à “surpondérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du fournisseur de pièces automobiles BorgWarner BWA.N progresse de 5,3 % à 63,4 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage Morgan Stanley relève sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer” et augmente son objectif de cours de 71 à 95 dollars, soit une prime d’environ 58 % par rapport au dernier cours de clôture de BWA, à 60,26 dollars

** Selon la société, une transition vers les véhicules électriques plus lente que prévu et une demande résiliente pour les véhicules à essence et hybrides pourraient soutenir les perspectives de bénéfices de l’entreprise

** Son activité émergente de générateurs électriques pour centres de données pourrait s’avérer une nouvelle source de croissance et de bénéfices à marge plus élevée – Morgan Stanley

** MS s’attend à une accélération de l’activité de contractualisation d’ici 2027; toutefois, le fait de surmonter l’obstacle que représente l’adoption initiale par les clients est considéré comme un risque

** Sur 16 courtiers, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et quatre “conserver”; le cours-cible médian est de 80 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 33,7 % depuis le début de l’année