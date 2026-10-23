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Booz Allen Hamilton en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 13:34

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de la société de services informatiques et de conseil Booz Allen Hamilton ( BAH.N ) a progressé d'environ 3% pour s'établir à 81 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027

** Elle table désormais sur un BPA ajusté pour l'exercice 2027 compris entre 6,50 et 6,70 dollars, contre une fourchette précédente de 6 à 6,35 dollars

** La société table sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 11,3 et 11,6 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 11,2 à 11,7 milliards; le point médian de cette fourchette reste supérieur aux prévisions des analystes, qui s’établissaient à 11,42 milliards de dollars

** Annonce un BPA ajusté trimestriel de 1,76 $, dépassant les prévisions des analystes de 1,49 $ – données compilées par LSEG

** La société attribue sa rentabilité à une « excellente exécution opérationnelle »

** Depuis la dernière clôture, l'action BAH a progressé d'environ 5% depuis le début de l'année

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BOOZ ALLEN HAM RG-A
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