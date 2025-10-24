 Aller au contenu principal
Booz Allen Hamilton chute après l'abaissement de ses prévisions pour l'exercice
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de la société de conseil et de services informatiques Booz Allen Hamilton BAH.N sont en baisse de 8% à 92,27 $ en pré-commercialisation après que la société ait réduit ses prévisions pour l'exercice

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 de 5,45 à 5,65 dollars, en dessous de la prévision précédente de 6,20 à 6,55 dollars; des revenus pour l'exercice de 11,3 à 11,5 milliards de dollars, en dessous de la prévision précédente de 12,0 à 12,5 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires de BAH au 2ème trimestre a chuté de 8,1% en glissement annuel pour atteindre 2,9 milliards de dollars

** BPA ajusté de 1,49 $ au T2, inférieur aux estimations des analystes (1,53 $)

** La société déclare que le ralentissement continu du financement a pesé sur les résultats

** Trois analystes sur 14 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et deux à "vendre"; leur estimation médiane est de 119,5 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de BAH ont baissé de 22,07% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

