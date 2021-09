BOOSTHEAT : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 : UNE FIN DE 1ER SEMESTRE MARQUÉE PAR UN RECENTRAGE SUR LES FONDAMENTAUX EN PREPARATION D'UN PIVOT STRATEGIQUE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 :

UNE FIN DE 1ER SEMESTRE MARQUÉE PAR UN RECENTRAGE SUR LES FONDAMENTAUX EN PREPARATION D'UN PIVOT STRATEGIQUE

DE NOUVEAUX FINANCEMENTS OBTENUS AUPRÈS DES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, publie ses résultats semestriels 2021 clos au 30 juin 2021. Le Comité d'audit s'est réuni le 13 septembre 2021. Le Conseil d'administration de BOOSTHEAT, réuni le 21 septembre 2021, a arrêté les comptes. Les procédures de revue limitée des comptes consolidés sont effectuées et le rapport relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2021.

A l'occasion de la publication des résultats semestriels 2021, Éric Lambert, Directeur Général de BOOSTHEAT, déclare :

« Depuis mon arrivée dans l'entreprise, en mai dernier, je me suis attaché à évaluer le potentiel résiduel de l'entreprise après une année et demie de restructuration. J'ai dans un premier temps acquis la conviction que notre technologie propriétaire du compresseur thermique est une réelle innovation dont les applications profitables contribueront assurément au traitement de l'urgence climatique. Le plan EFFICIENCY 2022 n'a malheureusement pas apporté à temps les progrès attendus en termes d'optimisation du produit BOOSTHEAT.20, d'adaptation de l'organisation et d'ajustement financier… notre retour sur le marché et à la profitabilité sont donc reportés sine die.

Dès juillet, j'ai demandé aux équipes de se recentrer sur notre compresseur et sur son intégration dans des pompes à chaleur thermiques (TDHP, Thermally Driven Heat Pump) dédiées pour chaque application. En effet, au-delà du chauffage résidentiel, nous savons d'ores et déjà que notre technologie serait bien plus efficiente et certainement plus simple à mettre en œuvre dans d'autres applications, comme le talon de chauffage en logement collectif ou dans l'industrie, en moyenne ou en haute température.

Enfin, comme je l'ai indiqué en juillet dernier, BOOSTHEAT ne réussira pas seul. Aujourd'hui concentrés sur notre cœur de métier, nous devons impérativement entrer dans une démarche d'entreprise « agile et élargie » et travailler dans notre écosystème avec des partenaires experts de leur domaine, tout au long de la chaîne de valeur (laboratoires, centre de recherche, industriels, distributeurs, …).

Le gaz reste une énergie d'avenir et nous avons la capacité d'apporter aux acteurs de la filière une brique technologique et des applications pertinentes pour répondre aux enjeux de performance énergétique, de déploiement d'énergies renouvelables et d'économie d'énergie.

BOOSTHEAT a plus que jamais sa place pour devenir un acteur de référence de la transition énergétique »

I FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE : ÉCHEC DU PLAN EFFICIENCY 2022

Le plan EFFICIENCY 2022 mis en place en juillet 2020 n'a pas donné les résultats attendus dans les temps impartis.

Ce plan en plusieurs volets devait, dans un premier temps, conduire à l'optimisation de la performance et de la fiabilité de la chaudière BOOSTHEAT.20. Aujourd'hui, malgré l'engagement sans faille de nos équipes, la chaudière BOOSTHEAT.20 ne répond toujours pas aux promesses de performances auxquelles nous nous sommes engagées, ni au niveau de fiabilité que l'attente de nos clients et la réduction de notre structure de service rendent indispensable. BOOSTHEAT.20 ne peut donc raisonnablement pas être remise sur le marché cet hiver.

La Société étudie actuellement au cas par cas les mesures d'accompagnement des clients installés et conservera, durant toute la saison de chauffe 2021-2022, un parc de chaudières en fonctionnement afin de collecter des données relatives à l'usage en conditions réelles. Ces données serviront de base pour de futures évolutions.

Sur le plan financier, le plan EFFICIENCY 2022 prévoyait également l'allégement drastique des coûts de structure afin d'assurer un redéploiement de l'entreprise sur des bases financières assainies. La baisse des charges opérationnelles n'est pas visible sur les résultats semestriels 2021, compte tenu de l'inertie relative aux départs de certains collaborateurs et de la nécessité de recourir à des prestations externes en plus grand nombre.

Au 30 juin 2021, l'EBITDA ressort à (4,1) M€ contre (5,0) M€. Les charges opérationnelles restent stables à (3,9) M€ contre (3,9) M€ au 30 juin 2020. Les charges de personnel baissent de 0,5 M€ et s'élèvent à 1,8 M€ au 30 juin 2021, en lien avec la réduction des effectifs de la société et la mise en œuvre du PSE, alors que les charges externes sont en hausse de 0,5 M€ compte tenu du recours à des prestataires externes pour pallier la baisse des effectifs en R&D (suite de la fermeture du site de Toulouse). Au 30 juin 2021, la société comptait 45 collaborateurs contre 84 au 30 juin 2020. Á ce jour, la société compte 33 collaborateurs, et une vingtaine de prestataires externes, dont une équipe de R&D totalement renouvelée.

La Société a procédé à la dépréciation en totalité des stocks de pièces détachées (2,2 M€) dans la mesure où ces pièces pourraient ne pas être utilisées dans le cadre des futurs développements. Un test de perte de valeur a conduit à une dépréciation complémentaire des immobilisations incorporelles d'un montant de (1,5 M€). Après comptabilisation des dotations aux amortissements pour 4,5 M€, le résultat opérationnel courant ressort à (8,7) M€. Le résultat net est de (8,7) M€ au 30 juin 2021.

La trésorerie disponible au 30 juin 2021 est de 3,3 M€ contre 10,8 M€ au 31 décembre 2021. Ce montant ne tient pas compte des financements supplémentaires obtenus en juillet 2021 de la part des actionnaires de référence pour un montant de 5 M€ sous forme d'obligations avec option de remboursement en numéraire ou en actions. Avec ce soutien financier, le Conseil d'administration et les actionnaires de référence ont souhaité marquer leur confiance dans la nouvelle orientation stratégique opérée par le nouveau Directeur Général. La société rappelle également disposer d'une ligne de financement en fonds propre auprès d'IRIS Capital pour un montant de 10 M€ (dont 1 M€ ont été tirés à date). Fort ce des deux financements, BOOSTHEAT estime disposer des moyens financiers nécessaires à la continuité de son exploitation jusqu'en septembre 2022.

Les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives de 5,5 M€) ressortent à 12,5 M€ contre 12,8 M€ au 31 décembre 2020. Elles intègrent 7,5 M€ d'emprunts bancaires (dont 5 M€ de PGE remboursables sur 5 ans, 4 d'entre eux ayant bénéficiés d'un report d'un an) et 3,9 M€ d'avances conditionnées.

I FOCUS SUR LE COMPRESSEUR THERMIQUE POUR PREPARER UN REDEPLOIEMENT SUR DE PLUS LARGES APPLICATIONS

Ce 1er semestre a été marqué également par l'arrivée en mai 2021 d'un nouveau Directeur Général avec un solide passé industriel. Au terme de son bilan, Éric Lambert a mobilisé et focalisé toute l'entreprise sur la technologie propriétaire autour du compresseur thermique et son intégration dans un module constituant une pompe à chaleur gaz. Ce nouveau périmètre permet d'ouvrir la technologie à un plus large champ d'applications, jusqu'ici non exploitées. Présenté comme un booster d'EnR (Énergies Renouvelables) et d'économies d'énergie, ce module pourra s'intégrer à des installations de chauffage et d'ECS (eau chaude sanitaire) existantes sans l'obligation de désinstaller les chaudières en place.

BOOSHEAT bénéficie d'ores et déjà de l'ensemble des moyens techniques rassemblés et installés sur site (chambre climatique, moyens d'essais et de tests, laboratoire, métrologie, ligne de production, …) pour travailler sur les essais de performance en interne. En parallèle, la société consolidera ses compétences internes et renforcera encore sa collaboration avec des universités, entreprises et laboratoires indépendants spécialisés afin de qualifier ses performances sur des critères objectifs et partagés.

En outre, parmi les applications diverses pouvant être adressées avec le compresseur thermique, la Société entend se focaliser sur les applications dont l'amélioration de la performance énergétique et économique sera optimale. Par exemple, la société teste actuellement une solution plus efficace pour une production d'eau chaude en haute température (destinée au chauffage et/ou à l'eau chaude sanitaire).

De même, s'appuyant sur son procédé de compression thermique agnostique aux sources de combustibles, la société souhaite adapter son compresseur pour démontrer l‘intégration de sa technologie dans une pompe à chaleur hydrogène. Ce projet entend apporter de nouvelles perspectives sur une utilisation plus efficace (écologique et économique) de ce nouveau vecteur énergétique pour la production de chaleur.

Cette campagne de test / démonstration va s'étaler sur toute la période de chauffe de l'hiver 2021/2022.

Pour rappel, BOOSTHEAT travaille déjà sur le projet SUNHORIZON soutenu par la commission européenne mettant en œuvre 21 partenaires dont BOOSTHEAT, pour éprouver le couplage de technologies innovantes solaires et pompe à chaleur. La société précise que d'autres collaborations sont actuellement en projet avec les partenaires historiques de BOOSTHEAT.

BOOSTHEAT entend rester agile et concentré sur sa technologie. Aussi, dans le même temps, la Société engagera, avec les acteurs de la filière, des discussions techniques, industrielles, commerciales lui permettant d'explorer toutes les pistes de collaboration susceptibles de garantir une arrivée robuste et rapide de son innovation sur le marché.

I LE GAZ, UNE ÉNERGIE D'AVENIR

Dans un contexte d'urgence climatique et dans le cadre des Accords de Paris, l'Europe s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050, avec comme objectif intermédiaire 55% de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.

Seul un mix énergétique équilibré permettra de concilier les objectifs de réduction des consommations, d'injection d'énergies renouvelables et d'amélioration de la neutralité carbone avec la capacité et la flexibilité indispensables à la fourniture d'énergie.

Accompagnées d'un apport significatif d'énergie renouvelable, les analyses les plus récentes (Communauté Européenne, AIE, Eurogas…) placent le gaz à plus de 20% du mix énergétique du bâtiment à horizon 2030.

Les solutions qui, comme celle de BOOSTHEAT, permettent d'accompagner cette transition en améliorant les rendements et en injectant des énergies renouvelables sont plus que jamais attendues. En outre, ces solutions offrent un potentiel d'accélération de la transition d'autant plus important qu'elles sont une option de remplacement pour les bâtiments connectés au réseau de gaz qui cherchent à la fois à augmenter leur efficacité et à diminuer leur empreinte carbone, sans procéder à une refonte complète de leur système de chauffage et de distribution.

La société est aujourd'hui pleinement mobilisée sur sa nouvelle stratégie et communiquera de façon régulière sur ses avancées, à la fois sur ses applications, ses partenariats et ses qualifications de performance.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

ANNEXES

Compte de résultat au 30 juin 2021

En K€ 30/06/20 30/06/21 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires 40 38 Achats consommés -1 364 -577 Autres achats et charges externes -1 674 -2 132 Charges de personnel -2 243 -1 755 Impôts, taxes et versements assimilés -59 -111 Dotations aux amortissements et provisions nettes -1 382 -4 518 Autres produits et charges d'exploitation 301 405 Résultat opérationnel courant -6 381 -8 650 Autres produits et charges opérationnels non courants 0 0 Résultat opérationnel -6 381 -8 706 Coût de l'endettement financier net -216 -56 Variation de la juste valeur des dérivés passifs 1 118 - Résultat avant impôts -5 479 - 8706 Impôts sur les résultats Résultat net -5 479 -8 706

Bilan au 30 juin 2021

En K€ 31/12/2020 30/06/21 Frais de développement - - Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires 119 120 Immobilisations incorporelles en cours 1 503 0 Immobilisations incorporelles 1 622 120 Droits d'utilisation de constructions au titre de contrats de location 4 696 4 377 Installations techniques, matériel & outillage industriels 1 440 1 278 Droits d'utilisation de matériel & outillage au titre de contrats de location 1 300 1 229 Autres immobilisations corporelles 223 198 Droits d'utilisation d'autres actifs au titre de contrats de location 337 332 Immobilisations corporelles 7 996 7 414 Participations 24 24 Autres immobilisations financières 205 205 Immobilisations financières 226 229 Total actifs non courants 9 847 7 763 Stocks 2 089 186 Clients et comptes rattachés 22 0 Créances d'impôts exigibles 588 588 Autres créances 1 020 1 886 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 759 3 332 Charges constatées d'avance 121 108 Total actifs courant 14 599 6 100 Total actif 24 446 13 863

En K€ 31/12/2020 30/06/21 Capital social 2 215 2 215 Primes liées au capital 50 120 50 120 Réserves consolidées -33 545 -52 397 Résultat de la période -18 831 -8 706 Capitaux propres part du Groupe -41 -8 768 Intérêts des minoritaires Total capitaux propres -41 -8 768 Emprunts et dettes financières 11 062 10 768 Passifs locatifs (part à plus d'un an) 4 838 4 370 Provisions pour risques et charges 163 158 Impôts différés passifs Produits constatés d'avance (part à plus d'un an) 647 363 Total passifs non courants 16 710 15 659 Emprunts et dettes financières (part à moins d'un an) 1 764 1 736 Passifs locatifs (part à moins d'un an) 1 214 1 168 Provisions pour risques et charges (part à moins d'un an) 1 085 1 048 Fournisseurs et comptes rattachés 1 266 831 Autres passifs courants 1 901 1 548 Produits constatés d'avance (part à moins d'un an) 547 641 Total passifs courants 7 777 6 972 Total passif 24 446 13 863

Tableau de flux au 30 juin 2021

En K€ juin-20 juin-21 Résultat net total consolidé -5 479 -8 706 Amortissements et provisions nets 1 278 2 095 Charge (produit) d'impôt Autres charges et produits calculés -1 118 -8 Capacité d'autofinancement -5 319 -6 619 Variation de stock -19 1 903 Variation des créances clients 128 25 Variation des dettes fournisseurs -1 092 -435 Variation des autres créances et autres dettes -104 -1 203 Coût de l'endettement financier net 221 56 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -6 185 - 6 273 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 195 -122 Variation des prêts et avances consentis -2 - Subventions d'investissements reçues 268 - Cession d'immobilisations - 13 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -929 -109 Augmentations de capital 118 - Variation des actions auto détenues -85 -32 Souscription d'emprunts et avances conditionnées 6 996 1 000 Remboursements d'emprunts et avances conditionnées -687 -1 957 Intérêts financiers décaissés -211 -56 Variation des comptes courants d'actionnaires -107 - Flux de trésorerie liés aux activités de financement 6 024 (1 045) Incidence de la variation des taux de change 0 0 Variation de la trésorerie -1 090 -7 427 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture nets 18 275 10 759 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture nets 17 185 3 332 Variation de la trésorerie -1 090 -7 427



I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

