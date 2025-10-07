BOOSTHEAT : PREMIER BILAN TRÈS PROMETTEUR DE LA STRATÉGIE DE BITCOIN HOLD FRANCE ET POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

Suresnes, le 7 octobre 2025

BOOSTHEAT (FR001400OS22 / ALBOO) dresse un premier bilan très prometteur de l'enrichissement de sa stratégie annoncé en juillet dernier avec le lancement d'une activité de Bitcoin Treasury Company.

Comme annoncé, BOOSTHEAT a décidé de constituer une réserve de trésorerie et a fait le choix de lancer une activité d'acquisition et d'accumulation de Bitcoin ( Bitcoin Treasury Company ) au sein de sa filiale Bitcoin Hold France, détenue à 100% par BOOSTHEAT.

Ainsi, au 3 octobre 2025, la valeur du portefeuille détenu par Bitcoin Hold France s'élève à 358 105 € [1] , soit une progression de 43% par rapport à la dotation initiale de 250 000 € réalisée le 11 juillet dernier.

Pour rappel, les fonds issus des tirages sur la ligne de financement (350 000 € brut entre juillet et octobre) sont alloués prioritairement à cette politique de constituer une réserve de trésorerie, le solde servant à couvrir les besoins courants de l'entreprise, notamment dans le cadre de sa politique de désendettement. Ainsi, à fin septembre 2025, BOOSTHEAT a remboursé l'intégralité de son passif social et fiscal constaté dans les comptes à fin 2024 tout en réduisant sensiblement ses besoins mensuels en trésorerie.

La Société fera un nouveau point fin octobre à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2025.

Facteurs de risque :

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, décrits dans le Rapport Financier Annuel 2024 disponible sur le site Internet de la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la société. À la date du dernier Rapport Financier, la Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estimait être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois grâce notamment au recours à cette ligne de financement.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à la nouvelle activité de Bitcoin Treasury Company annoncée par la Société le 10 juillet 2025.

Facteurs de risque spécifiques l'activité de Bitcoin Treasury Company :

Le prix du Bitcoin peut être sujet à de fortes fluctuations, pouvant entraîner une dépréciation rapide et/ou significative des actifs numériques détenus par la Société (et/ou par ses filiales). En outre, la liquidité du Bitcoin peut être affectée par des variations de marché soudaines, des restrictions réglementaires et/ou des dysfonctionnements des plateformes d'échange, rendant plus difficile la vente d'actifs en cas de besoin de trésorerie.

Par ailleurs, le cadre réglementaire et fiscal applicable aux actifs numériques est susceptible d'évoluer rapidement et peut différer selon les juridictions. Ainsi, des changements législatifs et/ou des décisions d'autorités de marché pourraient avoir un impact défavorable sur la détention et/ou l'utilisation d'actifs numériques (dont le Bitcoin) par la Société (et/ou par ses filiales).

Enfin, la détention d'actifs numériques (dont le Bitcoin) peut nécessiter la mise en place de mesures de sécurité strictes (portefeuilles numérique sécurisés, clés privées, protocoles de stockage à froid). Toute faille de sécurité, perte d'accès aux clés privées ou attaque informatique pourrait entraîner une perte totale ou partielle des actifs numériques détenus par la Société (et/ou par ses filiales).

À PROPOS DE BOOSTHEAT ET DE BITCOIN HOLD FRANCE

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique breveté permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

La Société a également créé une activité de Bitcoin Treasury Company au sein de sa filiale Bitcoin Hold France destinée à acquérir et accumuler des Bitcoin.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400OS22).

[1] Portefeuille constitué de 3,44 Bitcoin valorisé sur la base d'un cours de référence de 104 100,40 € le vendredi 3 octobre 2025