BOOSTHEAT : POINT D'ACTIVITÉ 2019 : DÉMARRAGE COMMERCIAL RÉUSSI, PLAN DE DÉPLOIEMENT ACTIVÉ POUR 2020

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, fait le point sur ses principaux faits marquants au terme de l'exercice 2019.

Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT, déclare :

« La rétrospective de l'année 2019 souligne les nombreuses étapes franchies avec succès par BOOSTHEAT. Seulement un an après l'inauguration de notre usine à Vénissieux en novembre 2018, avec 381 commandes enregistrées, nous dépassons de 90% l'objectif des 200 commandes que nous nous étions fixés et prouvons l'intérêt du marché pour notre BOOSTHEAT.20. Ce chiffre démontre notre aptitude à convaincre le consommateur final et de grands partenaires commerciaux.

Au-delà, BOOSTHEAT a su s'associer avec des réseaux d'installateurs pour mailler le territoire français et prendre en charge les installations prévues en 2020.

À l'occasion de notre introduction en Bourse il y a seulement quelques mois, nous avons obtenu le soutien d'actionnaires de poids aussi bien financiers qu'industriels qui nous permettent d'assurer le déploiement planifié.

En 2019, nous voulions démontrer l'intérêt du marché pour notre chaudière. En 2020, nous démontrerons que les réseaux activés sont opérationnels et que notre chaudière peut être installée par ceux-ci ».

I 381 COMMANDES SUR L'EXERCICE 2019, AU-DELÀ DE NOS PROPRES OBJECTIFS

L'année 2019 a été marquée en premier lieu par le succès de la commercialisation du premier produit de BOOSTHEAT, la BOOSTHEAT.20, une pompe à chaleur gaz aux performances énergétiques estimées comme les plus efficaces du marché, au regard du critère d'efficacité d'utilisation du gaz[1]. En décembre 2019, le Groupe a franchi son premier jalon avec 200 commandes enregistrées, en avance sur l'objectif annuel qui avait été annoncé lors de son introduction en Bourse.

À fin 2019, le Groupe a enregistré au total 381 commandes BOOSTHEAT.20, soit 1,9 fois au-dessus de l'objectif, dont la répartition est la suivante :

France : 79%, soit 302 commandes au total qui se répartissent en 162 commandes pour les particuliers ; 28 commandes en B2B (majoritairement petit collectif et tertiaire) et 112 commandes en B2B2C (dont 50 commandes avec UNERGIES comme annoncé dans le communiqué du 17 décembre 2019).

soit 302 commandes au total qui se répartissent en 162 commandes pour les particuliers ; 28 commandes en B2B (majoritairement petit collectif et tertiaire) et 112 commandes en B2B2C (dont 50 commandes avec UNERGIES comme annoncé dans le communiqué du 17 décembre 2019). Suisse : 13%. Les 50 commandes BOOSTHEAT.20 ont été signées par NOVOGAZ, filiale de HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse et actionnaire historique de BOOSTHEAT. Les BOOSTHEAT.20 seront commercialisées sur le territoire suisse auprès de particuliers.

Les 50 commandes BOOSTHEAT.20 ont été signées par NOVOGAZ, filiale de HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse et actionnaire historique de BOOSTHEAT. Les BOOSTHEAT.20 seront commercialisées sur le territoire suisse auprès de particuliers. Allemagne : 8%. Avec 29 commandes au total, dont 25 en B2B, ce pays commence à démontrer son potentiel, renforcé par l'obtention du BAFA en octobre dernier[2].

Ce résultat est significativement supérieur aux attentes de la Direction de l'entreprise et est un indicateur fort de la traction du marché pour les solutions énergétiquement efficaces.

À noter qu'environ 20% des clients français ont choisi une solution de financement auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec lequel BOOSTHEAT a signé un partenariat[3].

Le chiffre d'affaires attendu 2019 n'est pas encore représentatif de ce potentiel. À date, environ 40 chaudières BOOSTHEAT.20 ont été installées (dont 20 projets pilotes). Les installations restantes, et les facturations associées, seront cadencées progressivement en 2020 grâce à l'appui d'un réseau d'installateurs en cours d'élargissement, notamment tout récemment avec la signature d'un partenariat avec le groupement UNERGIES[4].

I UN PLAN D'INSTALLATION EN PLACE DÈS 2020 AVEC L'APPUI D'UN RÉSEAU ÉLARGI DE PARTENAIRES

En France, premier marché du Groupe, BOOSTHEAT a mis en place une stratégie commerciale globale multicanale mixant les outils de marketing digitaux avec un réseau physique d'agents commerciaux (17 agents certifiés BOOSTHEAT) pour couvrir le territoire français. L'année 2019 a été marquée par de premiers partenariats avec des réseaux d'installateurs, parmi lesquels le groupe ISERBA[5] ou des installateurs régionaux, tels que Gaz de Bordeaux, Logista Hometech et Solwind. En parallèle, le centre technique BOOSTHEAT (5 techniciens formateurs) forme et anime le réseau d'installateurs, suit la qualité des opérations sur le terrain et réalise le support du réseau.

En décembre 2019, BOOSTHEAT a signé un partenariat structurant avec le réseau UNERGIES, un groupement de 10 partenaires, pour déployer ensemble l'offre BOOSTHEAT.20 auprès des collectivités locales et des professions libérales. Ce partenariat porte sur 3 axes majeurs : la formation, l'installation et le SAV des BOOSTHEAT.20.

L'ensemble de ces partenaires assureront les installations du carnet de commandes actuel sur l'exercice 2020.

En Suisse, les 50 commandes seront livrées progressivement à NOVOGAZ (filiale de HOLDIGAZ) et le réseau HOLDIGAZ assura les installations auprès des particuliers.

En Allemagne, les premières installations ont été réalisées et un réseau technique est en cours de construction.

I UNE ENTREPRISE RECONNUE POUR SA DÉMARCHE RESPONSABLE

La démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE) est en pleine adéquation avec les valeurs et le positionnement de BOOSTHEAT. En juin 2019, le Groupe a sollicité l'expertise de l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance, qui a qualifié BOOSTHEAT de « Sustainable leader »[6]. BOOSTHEAT a obtenu une note globale de 58/100, correspondant à une maturité ESG « avancée » et a atteint également le niveau de « contribution majeure » aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, avec une note de 75/100[7].

I UNE INTRODUCTION EN BOURSE RÉUSSIE : 37 M€ POUR ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DU GROUPE

L'exercice 2019 marque également une étape clé dans l'histoire de BOOSTHEAT avec l'introduction en Bourse de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Au total, le Groupe a levé 36,9 M€ auprès d'investisseurs français et internationaux. À cette occasion, son actionnaire historique et partenaire commercial de référence, HOLDIGAZ, a renouvelé son soutien à la Société avec un montant de 21 M€[8], ce qui porte à 28 M€ le montant total investi par HOLDIGAZ depuis la création de BOOSTHEAT.

Cette levée de fonds va permettre au Groupe de poursuivre le développement de ses trois leviers : (i) son déploiement commercial international (équipes commerciales, marketing digital, centre technique et de formation, nouvelles filiales, et financement des stocks et du cycle de vente avec la montée en puissance des commandes) ; (ii) la R&D pour enrichir la gamme de produits et services ; et enfin (iii) l'optimisation de son outil de production.

Grâce aux fonds levés à l'occasion de l'introduction en Bourse sur Euronext et à sa consommation de trésorerie limitée sur l'exercice, BOOSTHEAT dispose à fin 2019 d'une trésorerie brute estimée de 18 M€[9].

I CAP SUR 2020

Avec des moyens renforcés et un premier objectif d'IPO dépassé de 1,9 fois, BOOSTHEAT continuera à délivrer les engagements pris lors de son IPO. En 2020, le Groupe donnera la priorité aux installations tout en maintenant un rythme soutenu de prises de commandes (avec un niveau plus dense sur le second semestre conformément à la saisonnalité de ce secteur). Le Groupe entend également poursuivre l'élargissement de ses partenariats sur ses différents marchés.



BOOSTHEAT bénéficie d'un environnement règlementaire favorable à la transition énergétique en Europe et en particulier sur ses marchés cibles prioritaires (France, Allemagne et Suisse), ce qui constitue un atout indéniable pour la réussite de ses ambitions. Pour rappel, dans les trois ans à compter de la date du Document d'enregistrement, l'objectif est porté à 4 500 BOOSTHEAT.20 commandées par an.

