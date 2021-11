BOOSTHEAT : PARTENARIAT SUR UN PROGRAMME POUR PROMOUVOIR UNE POMPE À CHALEUR HYDROGÈNE EN ALLEMAGNE

Wuppertal/Lyon, le 15 Novembre 2021

BOOSTHEAT S.A., acteur industriel français de l'efficacité énergétique, l'Université de Wuppertal et WSW Energie & Wasser AG, un fournisseur d'énergie de la ville de Wuppertal, sont fiers d'annoncer la signature d'une lettre d'intérêt établissant les bases de leur partenariat sur le projet « Living Lab.NRW », à Wuppertal, en Allemagne.

Les solutions innovantes pour une architecture durable, efficace sur le plan énergétique et socialement responsable sont au cœur du Solar Decathlon Europe (SDE) 2021/2022. Dans le cadre du changement climatique, cette compétition internationale vise à promouvoir la transition énergétique dans les quartiers et à contribuer ainsi à l'émergence de villes agréables à vivre et adaptées aux défis de demain.

Dix-huit équipes d'universitaires issues de onze pays différents participent à l'édition 2021/2022 du SDE et présentent des solutions adaptées sur le plan technique, architectural et social pour faire évoluer les villes européennes. Le SDE 2021/2022 sera organisé par l'Université de Wuppertal et se déroulera dans cette ville allemande, célèbre pour avoir vu naître des technologies révolutionnaires comme le train suspendu.

En mai 2022, les 18 équipes en compétition construiront leurs maisons de démonstration sur le site de l'événement, sur la Nordbahnstrasse, à Wuppertal. Lors de la finale qui se tiendra du 10 au 26 juin 2022, le public pourra découvrir les maisons aussi écologiques qu'esthétiques présentées par les équipes.

Huit de ces maisons d'un ou deux étages seront conservées sur le site après la compétition. Elles seront alors intégrées au projet de suivi « Living Lab. NRW », l'institut central de recherche et de formation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour un habitat neutre en carbone et un urbanisme durable. Ces maisons seront une véritable vitrine pour les technologies les plus à la pointe. La plupart seront reliées à un réseau de chaleur, qui sera la seule source d'alimentation du chauffage. Environ 20 kW suffiront à chauffer ces bâtiments à l'isolation thermique ultraperformante.

I Un programme en trois phases avec la pompe à chaleur thermique de BOOSTHEAT combinée à une source d'hydrogène pour le chauffage des bâtiments

À la pointe de l'innovation en matière d'énergies renouvelables, la pompe à chaleur au gaz de BOOSTHEAT générera de la chaleur à partir de l'air ambiant grâce à un système breveté de compression thermique, conçu et fabriqué par BOOSTHEAT. Cette unité de chauffage central injectera jusqu'à 20 kW dans le réseau de chaleur local, ce qui suffira à chauffer les huit maisons de démonstration parfaitement isolées.

Cette pompe à chaleur sera également présentée au public à l'occasion de l'événement phare du Solar Decathlon. Il s'agit de la première phase du projet de coopération, qui vise à informer le grand public par l'intermédiaire d'affiches et d'expositions sur cette technologie de chauffage perfectionnée et sur les solutions domestiques intelligentes.

La deuxième phase commencera dès que la pompe sera installée à proximité des maisons et que toutes les solutions seront activées. Avant d'utiliser l'hydrogène comme principal carburant (troisième phase), la pompe à chaleur sera alimentée au propane et couplée avec la chaleur renouvelable de l'air ambiant.

Cette infrastructure de chauffage sera le premier exemple de pompe à chaleur à hydrogène utilisée pour chauffer des bâtiments. L'hydrogène sera fourni par Wuppertal Stadtwerke.

WSW fournit de l'énergie locale depuis de nombreuses années à des clients des secteurs privés, publics et commercial. L'entreprise fournit des réseaux de chauffage urbain, des usines de cogénération ainsi que des pompes à chaleur pour le chauffage de bâtiments. Au croisement des secteurs de la production d'énergie, de la gestion des déchets et des transports en commun, WSW est également l'une des premières entreprises à avoir utilisé l'hydrogène comme carburant pour les bus de ville.

Les trois partenaires se sont associés pour mener à bien cette initiative prometteuse. BOOSTHEAT est l'inventeur et le fabricant de ce nouveau type de pompe à chaleur. L'entreprise apporte à la fois les avantages des systèmes de chaleur à moteur thermique et les bénéfices d'une source de chaleur renouvelable, et cette combinaison pourrait avoir un impact encore plus positif en optant pour un gaz renouvelable. Eric Lambert, Directeur Général de BOOSTHEAT S.A., le professeur Karsten Voss, de l'Université de Wuppertal, et Frank Schwarz, responsable de l'innovation produit et de l'ingénierie des installations chez WSW, sont convaincus que la part de marché des gaz verts va augmenter dans les applications de chauffage, c'est pourquoi ils promeuvent cette solution afin de contribuer à la transition énergétique dans le bâtiment.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. L'action BOOSTHEAT est cotée à la bourse Euronext Growth Paris (ISIN : FR0011814938).

* Chauffage, ventilation et climatisation

