Boostheat lève 250 000 euros via le tirage d'une tranche de 50 OCEANE

(AOF) - Boostheat a procédé à une levée de 250 000 euros par le tirage d’une tranche de 50 OCEANE, pour une valeur de 250 000 euros, souscrite par Impact Tech Turnaround Opportunities dans le cadre d’un contrat conclu fin 2024. Cette levée de fonds doit permettre de donner les moyens à la société de définir et mettre en œuvre une feuille de route stratégique ambitieuse sous l’impulsion du nouveau directeur général. Elle doit également permettre de poursuivre la politique de bitcoin Treasury Company avec une allocation de 100 000 euros pour acheter du Bitcoin.

L'émission d'OCEANE pourrait donner lieu à la création d'environ 388 millions d'actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.

AOF - EN SAVOIR PLUS