BOOSTHEAT : BOOSTHEAT CONFIRME SON TRÈS NET REDRESSEMENT OPÉRATIONNEL EN 2023

Vénissieux, le 30 avril 2024

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, présente ses comptes annuels 2023 arrêtés par le Conseil d'administration le 29 avril 2024. Les procédures d'audit sont en cours de finalisation et le rapport financier annuel sera publié dans les meilleurs délais, le temps pour les contrôleurs légaux de finaliser leur analyse des risques liés au principe de continuité d'exploitation.

I REPOSITIONNEMENT OPÉRATIONNEL RÉUSSI DE L'ENTREPRISE

Depuis le début de l'exercice 2023, BOOSTHEAT a opéré un pivot stratégique majeur, au service de l'accélération de la transition écologique, sous l'impulsion de HBR Investment Group et dans le cadre d'un plan de continuation validé par le Tribunal de commerce de Lyon en mai 2023.

La Société est désormais focalisée sur :

L'activité Solutions de compression thermique autour de son compresseur thermique unique , utilisant le CO 2 comme fluide frigorigène, une innovation qui ouvre la voie à une nouvelle génération de pompe à chaleur permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental des solutions de chauffage ;

autour de son , utilisant le CO comme fluide frigorigène, une innovation qui ouvre la voie à une nouvelle génération de pompe à chaleur permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental des solutions de chauffage ; L'activité BOOSTHEAT S 3 (Software Solutions & Services) autour de sa nouvelle solution logicielle ImpliciX , qui permet aux entreprises industrielles d'optimiser les performances de leurs produits ainsi que leurs opérations de maintenance, l'objectif étant de réduire les coûts et gagner en efficacité lors du déploiement de produits.

Pour son activité de compression, BOOSTHEAT a concentré ses efforts sur l'innovation avec le croisement de la compression thermique et l'hybridation énergétique. Ces travaux de recherche qui ont mobilisé les équipes pendant le premier semestre 2023 ont abouti à l'élaboration d'un compresseur hybride, dont les bases avaient été posées sur un brevet en 2019 mais inutilisé jusqu'à présent. Grâce aux tests réalisés avec succès durant le second semestre 2023 et poursuivis début 2024, cette direction stratégique a mené la Société à proposer de nouvelles solutions disruptives aux industriels ouvrant la voie à de nouveaux partenariats potentiels, en particulier dans le secteur du biogaz.

Parallèlement, BOOSTHEAT a élargi son portefeuille logiciel avec le développement et la présentation de sa solution ImpliciX, visant à renforcer l'efficacité énergétique pour des acteurs de la production d'énergie. Cette solution pilote pouvant être déployée auprès d'industriels vise à jeter les bases d'une future solution commercialisable et nouer des partenariats industriels en 2024.

I TRÈS NETTE AMÉLIORATION DES RÉSULTATS AU SECOND SEMESTRE 2023

Dans le même temps, l'analyse des résultats annuels 2023 témoignent de progrès significatifs depuis la reprise en main de la Société. Les comptes du 2 nd semestre 2023 sont ainsi en amélioration significative sur tous les soldes intermédiaires de gestion par rapport au 1 er semestre 2023.

Résultats en k€ 2022 S1 2023 S2 2023 2023 Produits d'exploitation 672 627 1 855 2 482 Charges d'exploitation 11 736 3 694 3 542 7 236 Résultat d'exploitation -11 064 -3 067 -1 687 -4 754 Résultat financier -171 -86 -309 -395 Résultat courant -11 235 -3 153 -1 996 -5 149 Résultat exceptionnel 439 -22 253 -11 896 -34 149 Résultat net -10 395 -25 319 -13 631 -38 950

Ainsi, le résultat d'exploitation s'améliore de près de 50%, passant de -3 067 K€ au 1 er semestre 2023 à -1 687 K€ au 2 nd semestre 2023, grâce à la réduction des charges fixes et aux produits des opérations de repositionnement (démantèlement et cession des anciens équipements, remise à leur juste valeur des stocks).

Après prise en compte du résultat financier, le résultat courant s'améliore également fortement, passant de -3 153 K€ à -1 996 K€ en 6 mois.

Même le résultat exceptionnel, composé presque exclusivement de charges calculées, sans impact sur la trésorerie, majoritairement liées au traitement comptable des pénalités de conversion du contrat de financement souscrit auprès d'ITTO, progresse fortement, passant de -22 253 K€ à -11 896 K€.

Au final, le résultat net semestriel s'élève à -13 631 K€ contre -25 319 K€.

Le tableau ci-dessus témoigne de la très nette amélioration également visible sur une base annuelle entre les comptes 2022 et 2023 (hors résultat exceptionnel).

I UN ASSAINISSEMENT SPECTACULAIRE DU BILAN

Au niveau bilanciel, les opérations de rachat des créances obligataires et bancaires par HBR Investment Group et les paiements en directs réalisés par celle-ci ont permis à BOOSTHEAT de se désendetter massivement.

Au 31 décembre 2023, le montant total des dettes est de seulement 3 983 K€ contre 20 782 K€ un an plus tôt. Ce montant intègre 1 280 K€ d'emprunts obligataires non encore convertis et n'ayant pas vocation à être réglés en numéraire.

À fin 2023, BOOSTHEAT disposait d'une trésorerie brute de 191 K€ et d'une capacité résiduelle de financement maximale de 22 780 K€ devant couvrir les besoins de financement de l'entreprise au cours des 12 prochains mois.

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

I ANNEXES (version PDF uniquement)