BOOSTHEAT : BOOSTHEAT ANNONCE LA NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET AFFICHE SES AMBITIONS

Vénissieux, le 20 janvier 2025

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce la nomination de Stéphane LEDERMANN au poste de Directeur Général. Fort d'une carrière riche et variée, Stéphane Ledermann apporte une expertise unique qui renforcera le potentiel de développement de BOOSTHEAT.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans des secteurs industriels et financiers, Stéphane LEDERMANN a démontré une solide capacité à conjuguer vision stratégique et leadership opérationnel. Trois expériences clés de son parcours illustrent parfaitement ses compétences et sa vision pour l'avenir de BOOSTHEAT :

Une solide expérience dans le secteur industriel : Stéphane LEDERMANN a occupé le poste de Directeur Général d'une entreprise spécialisée dans le découpage-emboutissage (Roche et Moreau) avant de rejoindre la Direction Financière de Delphi, l'un des principaux équipementiers automobiles nord-américains. Un parcours remarquable dans le Private Equity : Durant cinq ans au sein d'un fonds suisse opérant en Europe (DEFI Gestion), Stéphane LEDERMANN a participé activement à l'analyse de 220 dossiers et a concrétisé 14 investissements stratégiques. Cette expérience lui a permis de développer une expertise approfondie dans l'analyse des thèses d'investissements, la gestion de capitaux et le financement de projets à fort potentiel. Une capacité avérée à lever des fonds : En 2008, il a cofondé la start-up Smart Air, pour laquelle il a réussi à mobiliser des ressources financières privées en amorçage, et a structuré le financement d'un ambitieux programme de promotion immobilière en France, renforçant ses compétences en gestion de projets et en financement.

Dans ses nouvelles fonctions chez BOOSTHEAT, Stéphane Ledermann aura pour mission de définir et de mettre en œuvre une feuille de route stratégique ambitieuse. Celle-ci consistera à chercher la meilleure voie de valorisation des actifs technologiques de BOOSTHEAT (compresseur hybride et suite logicielle industrielle) tout en élaborant une nouvelle trajectoire pour l'entreprise. Cette dernière pourra inclure l'exploration de nouveaux territoires de croissance rentable, dans le respect des engagements de durabilité et d'innovation de BOOSTHEAT.

« Je suis ravi de rejoindre BOOSTHEAT avec cette double ambition d'aller au bout de la démarche de valorisation de tout ce qui a été construit depuis la création de l'entreprise et dans le même temps de regarder l'avenir avec ambition et réfléchissant à ce que nous voulons faire de l'entreprise et de ses atouts dans le futur. Je souhaite présenter et partager cette vision et cette ambition dans le courant du mois de février. », déclare Stéphane LEDERMANN.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.