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Booking.com visé par une enquête de l'UE sur des escroqueries par hameçonnage et des annonces frauduleuses
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Booking.com aux paragraphes 4 et 5)

par Foo Yun Chee

Les autorités européennes de régulation des technologies vont enquêter pour déterminer si le site de réservation d'hôtels en ligne Booking.com prend des mesures suffisantes pour éliminer les annonces frauduleuses et les tentatives d'hameçonnage, afin de se conformer à la réglementation européenne sur les contenus en ligne, a déclaré mercredi la Commission européenne.

La Commission, qui est l'autorité de régulation de l'UE en matière de technologie et de concurrence, a déclaré avoir ouvert une enquête à la suite d'une enquête préliminaire et après avoir analysé les rapports d'évaluation des risques soumis par Booking.com cette année et au cours des trois années précédentes.

En vertu de la loi sur les services numériques de l’Union européenne, les grandes plateformes en ligne sont tenues de redoubler d’efforts pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables présents sur leurs sites, sous peine de se voir infliger des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial en cas d’infraction.

Booking.com a déclaré collaborer de manière constructive avec la Commission. “La sécurité, la confiance et la protection des données personnelles sont des priorités absolues chez Booking.com,” a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

“Nous restons déterminés à collaborer avec les gouvernements concernés, les autorités de régulation, les forces de l’ordre et nos partenaires du secteur pour lutter contre la cybercriminalité et la fraude en ligne, et pour protéger les voyageurs et nos partenaires.”

L’enquête de l’UE portera sur les fausses annonces — telles que celles concernant des établissements inexistants —, les fraudes par usurpation d’identité et les offres d’hébergement non conformes, et visera à déterminer si Booking.com a correctement identifié, évalué et atténué les risques systémiques liés à ces pratiques.

Les autorités de régulation se pencheront également sur les tentatives d’hameçonnage exploitant les données de réservation et les informations sur les clients de Booking.com partagées avec les prestataires d’hébergement, a indiqué la Commission.

Un troisième volet portera sur les annonces “boostées” payantes qui ne sont pas clairement identifiables comme des publicités. Booking.com fait partie de Booking Holdings

BKNG.O .

“Les Européens devraient pouvoir réserver leurs vacances sans craindre d’être victimes d’une arnaque,” a déclaré Henna Virkkunen, responsable des questions technologiques de l’UE, dans un communiqué.

“La loi sur les services numériques définit clairement les responsabilités des plateformes pour faire face à ces risques, et nous devons veiller à ce que la principale plateforme de réservation en Europe prenne ces responsabilités au sérieux,” a-t-elle ajouté.

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