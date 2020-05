Bone Therapeutics traite les premiers patients de son étude pivot de phase III évaluant JTA-004 dans l'arthrose du genou

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui le traitement des premiers patients dans le cadre de l'étude clinique pivot de phase III évaluant JTA-004 à Hong-Kong. Avec la levée progressive des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, plusieurs sites cliniques européens doivent également reprendre sous peu leurs activités de recrutement des patients pour cette étude.