Bone Therapeutics signe un partenariat de recherche avec Implant Therapeutics pour garantir son accès à des Cellules Souches Pluripotentes induites

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, et IMPLANT THERAPEUTICS, le spécialiste de la production de cellules dérivées de CSPi hypoimmunogènes et sures pour l’être humain, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord d’évaluation de recherche. Cet accord permettra à Bone Therapeutics d’accéder, d’évaluer et de transférer physiquement les lignées de Cellules Souches Pluripotentes induites (CSPi), les milieux, les protocoles de différentiation et l’expertise d’Implant Therapeutics.