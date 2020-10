Bone Therapeutics signe des accords avec Catalent pour l'optimisation de la production d'ALLOB

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris: BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, et Catalent Pharma Solutions, Inc. (« Catalent »), premier fournisseur mondial de solutions technologiques avancées pour la distribution, le développement et la fabrication de médicaments, de produits biologiques, de thérapies cellulaires et géniques et de produits de santé publique, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord d'achat d'actions et d'un accord d'approvisionnement. Ces accords permettront d'optimiser et de réaliser des économies sur les opérations de fabrication d'ALLOB, le produit de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics. Ils permettront par ailleurs à Bone Therapeutics de recentrer sa stratégie sur le développement de produits de thérapie cellulaire et génique issus de sa plateforme de CSM (Cellules Stromales Mésenchymateuses) différenciées, en orthopédie et dans d'autres indications.