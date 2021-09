Bone Therapeutics publie ses résultats du premier semestre 2021

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, fait aujourd'hui le point sur ses activités et présente ses résultats opérationnels et financiers pour le semestre clos le 30 juin 2021, préparés conformément au référentiel IFRS adopté par l'Union Européenne, ainsi que ses perspectives pour le reste de l'année.