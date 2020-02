Bone Therapeutics présentera des données précliniques sur les propriétés ostéogéniques d'ALLOB dans la régénération osseuse lors de la réunion annuelle de l'Orthopaedic Research Society

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à bone@newcap.eu



BONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce que la Société interviendra aujourd'hui lors de la réunion annuelle de l'ORS (Orthopaedic Research Society), qui se tient à Phoenix, Arizona, aux États-Unis.



Détails de la présentation :

oTitre : ALLOB, un produit de thérapie cellulaire allogénique cryopréservé, prêt à l'emploi et injectable, dérivé de cellules souches mésenchymateuses de la moelle osseuse, présente de puissantes propriétés ostéoinductives et ostéogéniques, conduisant à une meilleure cicatrisation des fractures - (ALLOB, A Ready-to-use and Injectable Cryopreserved Allogenic Cell Therapy Product Derived from Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells, Displays Potent Osteoinductive and Osteogenic Properties, Leading to Enhanced Bone Fracture Healing)

oOrateurs : Sandra Pietri, PhD - Associate Director R&D, Bone Therapeutics

oSession : Podium Session 58 Bone - Cell Signaling and Treatments

oDate : Mardi 11 février 2020

oHeure : 8h00 - 9h00 MST (16h00 - 17h00 CET)

oLieu : Salle West 301D, Phoenix Convention Center, Phoenix, Arizona, États-Unis