Bone Therapeutics obtient l'approbation de ses demandes d'essai clinique pour ses deux candidats médicaments principaux

BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris: BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui avoir reçu des autorités règlementaires l'approbation de ses deux demandes d'essai clinique (CTA - Clinical Trial Application) pour le lancement des études cliniques de ses deux candidats médicaments principaux, à savoir l'étude pivotale de Phase III évaluant JTA-004 dans la douleur du genou liée à l'arthrose et l'étude de Phase IIb évaluant son produit de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, chez des patients souffrant de fractures du tibia difficiles. L'essai clinique portant sur JTA-004 a été approuvé par les autorités règlementaires danoises et celui évaluant ALLOB par les autorités règlementaires belges.